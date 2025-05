Wird Rick and Morty jemals enden? Der Serien-Chef erklärt, warum das momentan nicht mal zur Debatte steht

Rick and Morty stehen noch viele, viele Abenteuer bevor. Bildquelle: Adult Swim

Unendlich viele Staffeln für Rick and Morty klingen mittlerweile gar nicht mehr so abwegig. Gerade erst ist die kultige Sci-Fi-Serie in ihre achte Season gestartet und wie gewohnt fallen die Kritiken überschwänglich positiv aus.

Für den Co-Schöpfer von Rick and Morty Dan Harmon und auch Showrunner Scott Marder ist derweil noch lange kein Ende in Sicht. Beide haben in den letzten Jahren immer wieder betont, dass ihre beliebte TV-Serie noch jahrelang laufen könnte. Und daran hat sich offenbar nichts geändert, wie sie im Interview mit CinemaBlend verraten.

Warum ein Ende für Rick and Morty knifflig wäre

Dan Harmon meint dazu, dass Rick and Morty zum Beispiel auf dem Höhepunkt zu beenden eine ganz eigene Herausforderung mit sich bringen würde:

Es ist fast so, als hätten wir das gar nicht mehr in der Hand. Ich habe das Gefühl, dass wenn wir uns darum bemühen würden, wir uns die Frage stellen müssten: Beenden wir es mit einem Knall! Darauf gäbe es aber die Antwort, die bisher niemand ausgesprochen hat: Mit einem noch größeren Knall? [Eure TV-Serie] ist längst eine Institution! . Ich denke, wir haben vor allem die Aufgabe, dass wir uns weiterhin Mühe geben, vielleicht sogar einen Langzeitrekord aufstellen und weiterhin mit jeder einzelnen Episode unseren Spaß haben. Ich weiß nämlich nicht, was für eine Auszeichnung wir [...] bekommen würden, wenn wir nach allem, [...] was wir geschafft und bewältigt haben, nach Staffel 13 sagen [ das war’s ].

Dem schließt sich übrigens auch Scott Marder an. Laut dem Showrunner würden aktuell auf keinen Fall Gespräche stattfinden, Rick and Morty in absehbarer Zeit zu beenden. Tatsächlich lief ihm zufolge die Produktion von Staffel 10 gerade erst wie am Schnürchen und man freut sich bereits darauf, sich den darauffolgenden Seasons zu widmen.

Rick and Morty müsste zuerst mies werden

Das klingt allemal danach, als könnten uns tatsächlich noch 100 Jahre an neuen Rick-and-Morty-Folgen blühen. Immerhin hat die Serie auch den Rauswurf des Co-Schöpfers Justin Roiland überlebt und ohne allzu große Blessuren überstanden.

Trotzdem schließt Harmon nicht völlig aus, Rick and Morty irgendwann einmal den Stecker zu ziehen. Dafür müsste aber die Qualität seiner Arbeit erstmal nachlassen:

Ich kann zumindest sagen, wenn es zu Ermüdungserscheinungen kommt und die Serie langsam anfängt, nachzulassen, dass wir dann sagen: Okay, jetzt ist die Show mies, lasst uns also aufhören. Das wäre eine andere Art von Na gut. Schön. Hier habt ihr euren Preis für Ehrlichkeit und Selbsterkenntnis oder so. Aber ich denke, dass in unserer Welt die Hit-Serien, die ganz genau wissen, wie [...] sie mit Würde enden, auf zwei bis sechs Staffeln mit jeweils acht Episoden kommen.

Staffel 8 von Rick and Morty ist gerade erst am 26. Mai 2025 gestartet und wenn ihr euch fragt, wie ihr die neuesten Folgen in Deutschland guckten könnt, werdet ihr unter den Links oben fündig.

Währenddessen naht übrigens das Ende von Solar Opposites. Die sechste und letzte Staffel der animierten TV-Serie, die auch Fans von Rick and Morty lieben, erscheint noch dieses Jahr.