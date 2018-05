Rick & Morty - Serienhit wird mit 70 weiteren Folgen verlängert

Die populäre US-Trickserie Rick & Morty erfreut sich auch hierzulande einer immer größer werdenden Fangemeinde. Nach drei erfolgreichen Staffel ließ jedoch eine offizielle Bestätigung einer 4. Staffel auf sich warten - sehr zum Ärger der vielen Fans.

Jetzt endlich wurden die Serienmacher Justin Roiland und Dan Harmon belohnt: Die Adult-Swim-Serie wird nicht nur um eine 4. Staffel verlängert. Fans dürfen sich auf satte 70 weitere Folgen der schrägen und abgefahrenen Trickserie freuen.

Im Hinblick auf die bisherigen drei Staffeln mit je 10 Folgen bedeutet die Verlängerung, dass es voraussichtlich ganze 7 neue Staffeln mit weiteren Abenteuern rund um Rick Sanchez und sein Enkel Morty Smith geben wird.

More Rick and Morty coming. Looking forward to all the tweets asking where it is! #theydrawingit pic.twitter.com/KZild3B9rP