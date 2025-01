Mit 87 Jahren: Ridley Scott will 2025 gleich zwei Filme drehen und bricht dafür mit seiner eigenen Regel

Ridley Scott will auch einen neuen Alien-Film drehen. Doch das passiert nicht 2025. Vielleicht dann nächstes Jahr? Bildquelle: Disney/20th Century Fox

Was habt ihr vor, wenn ihr 87 Jahre alt seid? Vielleicht wollt ihr euch ja an Ridley Scott ein Beispiel nehmen. Der Regisseur von Kultfilmen wie Alien oder Gladiator hat sich für 2025 vorgenommen, gleich zwei neue Kinoprojekte zu stemmen.

Ein wahrlich beeindruckendes Unterfangen, mit dem Scott genau genommen eine für sich selbst aufgestellte Regel bricht: Eigentlich wollte der Regisseur nie mehr als einen Film pro Jahr drehen, doch das ist für 2025 jetzt offenbar hinfällig geworden.

Im Interview mit GQ wird Scott direkt darauf angesprochen, dass er jetzt das Tempo mit seinen neuen Produktionen hochschraubt:

Ja, warum denn auch nicht? Die Studios vertrauen mir. Sie sagen: Ok .

2:20 Trailer zu Ridley Scotts aktuellsten Film: Gladiator 2, der Ende 2024 in den Kinos startete

Autoplay

Welche zwei Projekte Ridley Scott dieses Jahr angreift?

The Dog Stars mit Jacob Elordi mit der Hauptrolle wird eine Adaption des gleichnamigen Buchs von Peter Heller aus dem Jahr 2012 und soll ab April gedreht werden.

Die Handlung dreht sich in einer postapokalyptischen Zukunft um den Hobby-Piloten Big Hig, der eines Tages via Funkspruch kontaktiert wird. Existiert außerhalb eines sicheren Verstecks doch noch so etwas wie eine Zivilisation?

Als Nächstes will sich Ridley Scott dann im September seinem Biopic You Should Be Dancing über die Bee Gees widmen. Das sollte eigentlich schon Anfang 2025 gedreht werden, doch offenbar gibt es momentan Streitigkeiten mit dem Filmstudio Paramount.

Dazu verrät Scott gegenüber GQ:

[...] Das Studio hat einfach die Bedingungen geändert. Ich meinte dazu »Das könnt ihr nicht machen«, aber sie haben darauf bestanden. Dann erwiederte ich: »Okay, ich warne euch, ich bin dann raus und mache einfach meinen nächsten Film.« Sie haben mir nicht geglaubt und ich habe es dann durchgezogen. Man wollte von mir, zu weit zu gehen und dazu habe ich nur »Nein, Nächster bitte« gesagt. Sie waren mit meinen Bedingungen nicht einverstanden. Also habe ich gesagt: »Dann mache ich was anderes. Ich bin teuer, aber ich bin auch verdammt gut.«

Wie bereits erwähnt, soll Ridley Scotts Bee-Gees-Biopic weiterhin kommen, aber eben nur etwas später. Was sich der Regisseur dann für 2026 vorgenommen hat, bleibt abzuwarten. Zuvor hatte Scott unter anderem über Pläne für Gladiator 3 und einen neuen Alien-Film gesprochen. Mehr dazu könnt ihr unter den Links oben nachlesen.