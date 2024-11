Alien: Beendet Ridley Scott doch noch die Prometheus-Reihe? Der Regisseur lässt Hoffnung aufkeimen

Seit sieben Jahren treibt David (Michael Fassbender) schon mit 2.000 Kolonisten und einem Haufen Alien-Eier durchs All. Bildquelle: Disney/20th Century Fox

Prometheus und Alien: Covenant riefen unter vielen Zuschauern und Franchise-Fans eher Stirnrunzeln als Begeisterung hervor. Mit den Wurzeln des altgedienten Sci-Fi-Franchises hatten beide Filme von Regisseur Ridley Scott nur wenig zu tun.

Und das spiegelte sich auch an den Kinokassen wider, an denen Prometheus und Alien: Covenant nur bedingt überzeugen konnten. In den letzten Jahren hat sich die allgemeine Wahrnehmung beider Filme aber spürbar gedreht. Der ein oder andere Fan fragt sich seitdem vielleicht: Wie hätte das Finale der Alien-Prequel-Trilogie ausgesehen?

Kommt doch noch Prometheus 3 bzw. Alien: Covenant 2?

Möglicherweise könnten wir darauf tatsächlich noch eine Antwort bekommen. Denn erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Ridley Scott jetzt an einem neuen Alien-Film arbeitet, der nichts mit Romulus 2 von Fede Alvarez zu tun hat.

Worum es dabei geht, ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt. Aber natürlich liegt die Vermutung nahe, dass Scott die Odyssee des Androiden David (Michael Fassbender) doch noch zu Ende erzählt.

Das impliziert zumindest Ridley Scott persönlich, als er im Interview mit The Hollywood Reporter auf die ähnlichen Schlussszenen von Alien: Covenant und Romulus angesprochen wird. Beide Filme enden damit, dass sich ein Raumschiff in die gigantische Leere des Weltalls aufmacht.

Redakteur James Hibberd spekuliert darüber, dass sich in einem neuen Alien-Film sogar beide Filme überschneiden könnten. Dabei spricht dann Ridley Scott eine potenzielle Fortsetzung zu Covenant und damit auch zu Prometheus an:

Covenant bietet sich am besten dafür an [den Film fortzusetzen]: Die Heldin befindet sich [im Kälteschlaf] und David verfügt über 2.000 Kolonisten und Alien-Eier. Das ist die perfekte Ausgangssituation [für ein Sequel].

2:26 Alien: Covenant - Trailer: Die Aliens sind im Prometheus-Sequel zurück

Dabei handelt es sich natürlich um keine offizielle Bestätigung, dass Ridley Scotts neuer Alien-Film Covenant 2 oder Prometheus 3 wird. Freilich würde es auf der Hand liegen, dass sich der Regisseur einer Fortsetzung der Geschichte widmet, die er zuvor nie beenden konnte.

Zu Ridley Scotts neuen Alien-Film bleiben aber ohnehin noch viele Fragen offen. So steht nicht einmal fest, wann der 86-jährige Regisseur sich diesem Projekt widmet und ob er es dann auch persönlich inszeniert. 2025 steht erst mal Scotts geplantes Biopic zu den Bee Gees an, außerdem will er dann vielleicht auch noch Gladiator 3 umsetzen.

Am 14. November 2024 startet mit Gladiator 2 Ridley Scotts neuester Film in den deutschen Kinos. Dafür stehen Darsteller wie Paul Mescal, Pedro Pascal, Denzel Washington, Joseph Quinn und Connie Nielsen vor der Kamera. Berichten zufolge soll Gladiator 2 bis zu 300 Millionen US-Dollar gekostet haben - das anstehende Historien-Epos muss also eine ganze Stange Geld einspielen, um keinen Verlust zu machen.