Risen gratis bei GameStar Plus: Rollenspiel made in Germany

Ein würdiger Erbe: Warte, ein namenloser Held? Eine offene Welt? Rollenspielkost vom Feinsten? Piranha Bytes? Genau! Es muss sich um Go... Risen handeln! Der vierte Streich der deutschen Entwickler hat zwar einen neuen Namen, setzt aber auf dieselben Tugenden, die Gothic so beliebt gemacht haben, allerdings mit weniger Bugs und Leerlauf. Nicht umsonst sahnte Risen im GameStar Test satte 87 Punkte ab!

Aus einem Guss: Auch wenn man der Grafik ihr Alter teilweise ansieht, das Weltdesign von Risen gehört nach wie vor ins oberste Regal. Die Vulkaninsel, die ihr in Risen erkundet, ist groß, schön, clever gebaut und steckt voller Geheimnisse. Jeder Hügel, jede Palme, jeder Strand und jeder Sumpf sind von Hand gebaut und in die Landschaft integriert, nichts wirkt unnatürlich oder Fehl am Platz. Diese Welt zieht einen in seinen Bann und lässt einen erst los, wenn auch der letzte Schatz gefunden ist!

Klassisches Rollenspiel: Der stumme Protagonist von Risen steigt im Laufe eurer Reise natürlich das ein oder andere Level auf. Als Belohnung gibt es Lernpunkte, die Ihr dann in eins von insgesamt 18 (!) Talenten investieren dürft. Da die Lernpunkte recht knapp bemessen sind, ist Spezialisierung in Risen zwingend notwendig. Wer alles können will, kann nichts wirklich gut und wer etwas wirklich gut kann, kann im Umkehrschluss etwas anderes vermutlich gar nicht. Dazu kommen verschiedene Waffen und Ausrüstungsgegenstände und das Rollenspielfest ist angerichtet!

Actionlastige Kämpfe: Das Kampfsystem ist angenehm fordernd und abwechslungsreich. Verschiedene Waffentypen fühlen sich einzigartig an, gegnerische Krieger und Monster erfordern unterschiedliche Herangehensweisen. Nahkämpfer blocken Angriffe, weichen geschickt aus und fallen ihren Kontrahenten in die Flanke, während Fernkämpfer und Magier Pfeile und Feuerbälle regnen lassen. Auch in den Kämpfen habt Ihr angenehm viel Freiheit und könnt den Helden eurer Wahl spielen!

Link zum YouTube-Inhalt

Wir möchten euch bitten, hier keine Keys in die Kommentare zu posten. Denn diese können dann von jedem unbekannten Besucher abgegriffen werden und landen am Ende auf zwielichtigen Reseller-Seiten & Co. Wenn ihr einen Key vergeben wollt, dann weist gerne per Kommentar darauf hin und macht das über die PN-Funktion.



Auch bitten wir euch, hier nicht in den Kommentaren nach Keys zu fragen. Wenn ihr die Vollversion wollt, dann unterstützt uns doch bitte, indem ihr GameStar Plus beitretet.



Vielen Dank für eure Unterstützung!

Ab sofort können alle Plus-Mitglieder ihren Key bis 23:59 Uhr am 30.04. abholen und diesen bis einschließlich 03. April für Risen bei Gamesplanet einlösen.

Vollversion aktivieren, so geht´s:

Ans Ende dieser Seite scrollen Button "Jetzt Gratis-Spiel sichern" klicken Gutscheincode kopieren Risen bei Gamesplanet in den Warenkorb legen Gutscheincode im Warenkorb einlösen Spielpreis wird auf 0€ reduziert Bestellung abschließen Direkt bei Steam aktivieren und spielen!

5% Rabatt auf ALLE Spiele bei Gamesplanet

Mit GameStar Plus spart ihr beim Kauf von PC-Spielen nochmals 5 Prozent auf den ohnehin schon stark reduzierten Preis bei Gamesplanet Deutschland. Zum Gutschein für die exklusiven Gamesplanet-Deals geht es hier.