Roach Race: Mit dem neuen Witcher-Ableger fürs Handy hätte wohl niemand gerechnet

Nicht nur Hexer Geralt, auch sein tapferes Pferd Roach (hierzulande auch Plötze genannt) ist als Buch-, Spiel- und inzwischen auch Seriencharakter berühmt. Berüchtigt ist der vierbeinige Begleiter des Hexers seit The Witcher 3 aber auch für seine besondere Fähigkeit, sich plötzlich auf dem Dach eines Hauses zu materialisieren und für unterhaltsame Glitches zu sorgen.

Grund genug für CD Projekt Red, dem edlen Ross jetzt ein eigenes Spiel zu widmen: Roach Race könnt ihr ab sofort kostenlos auf Handys, und sogar innerhalb von Cyberpunk 2077 spielen. Übrigens gibt's endlich auch Infos zum großen Story-DLC Phantom Liberty für das Rollenspiel, mehr dazu erfahrt ihr hier:

Was ist Roach Race überhaupt?

Roach Race ist ein Sidescroller, bei dem ihr versucht, als Pferd Plötze möglichst weit durch Städte und Landschaften der Witcher-Spiele zu galoppieren, indem ihr Hindernissen wie Zäunen oder Monstern ausweicht. Stolpert ihr doch mal über ein Gatter oder einen Greifen, holt euch euer besorgter Besitzer Geralt ein. Einen offiziellen Trailer gibt es zwar nicht, dankbarer Weise wurde aber bereits Gameplay auf YouTube hochgeladen:

Das Startmenü von Roach Race erinnert übrigens an die offizielle Gwent-Karte von Plötze, die wiederum eine selbstironische Hommage an die diversen Glitches ist, denen das arme Pferd zum Opfer fiel. Auch innerhalb des Spiels gibt es kleine Eastereggs, die an lustige Plötze-Bugs erinnern: Sammelt ihr etwa eine Karotte ein, hebt das Pferd auf unnatürliche Weise seinen Hintern in die Höhe.

Wie spiele ich Roach Race?

Spielbar in Cyberpunk 2077: Das sehr einfache, aber auch unterhaltsame Spiel könnt ihr ab sofort an Spielautomaten in Night City spielen, wenn ihr Update 1.6 herunterladet. Falls ihr euch geschickt anstellt, wird euch sogar ein Game-Designer in Cyberpunk 2077 ansprechen und euch für eure Leistung belohnen.

Kostenlos für Mobile: Außerdem könnt ihr Roach Race auf eurem Smartphone kostenlos spielen ohne Cyberpunk zu besitzen, indem ihr es entweder für Android oder iOS installiert. Die Entwickler haben übrigens im Livestream am 6. September angekündigt, dass sie gerne noch weitere dieser Minispiele für Cyberpunk entwickeln würden, wenn den Fans Roach Race gefällt.

Was gerade bei Cyberpunk 2077 passiert

Das ist jetzt neu in Cyberpunk 2077: Alle weiteren Infos zum gestrigen Cyberpunk-Event findet ihr natürlich auch auf GameStar: Wir haben für euch das Wichtigste zum neu angekündigten Story-DLC Phantom Liberty mit Keanu Reeves zusammengefasst und liefern euch auch alle Infos zum großen Update 1.6.

So geht es in Zukunft mit Cyberpunk 2077 weiter: Wie es danach mit dem Rollenspiel weitergeht, verrät euch ein eigener Artikel. CD Projekt Red hat bereits aus dem Nähkästchen geplaudert und enthüllt, was für Inhalte und Verbesserungen kommende Updates und Patches liefern sollen.

Was haltet ihr von Roach Race? Werdet ihr den Sidescroller gleich an den Arcade-Automaten von Night City ausprobieren, oder das Spiel auf eurem Smartphone spielen? Oder freut ihr euch einfach nur über das unterhaltsame Easteregg und seid froh, dass es nun doch eine Witcher-Referenz in Cyberpunk 2077 gibt? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!