Cyberpunk 2077: CD Projekt Red verrät, wie es nach Update 1.6 weitergeht

Mit Patch 1.6 ist gerade erst das neueste Update für Cyberpunk 2077 erschienen. Das lieferte nicht nur neue Verbesserungen und Anpassungen, sondern auch frische Inhalte wie ein Transmog-System, neue Waffen und Missionen. Doch wie geht es jetzt weiter?

CD Projekt Red hat bereits über die Pläne für die Zukunft von Cyberpunk 2077 gesprochen - und dabei geht es nicht nur um den großen Story-DLC Phantom Liberty. Wir verraten euch, was bisher zu den Updates nach Patch 1.6 bekannt ist und worauf sich Fans des Rollenspiels einstellen dürfen.

Falls ihr euch noch keinen Überblick über Patch 1.6 und die neuen Inhalte aus dem Netflix-Anime Cyberpunk: Edgerunners verschafft habt, könnt ihr das hier nachholen:

In der letzten Ausgabe des Night City Wire hat CD Projekt Red nicht nur Patch 1.6 und mit Phantom Liberty das große Story-Addon für Cyberpunk 2077 vorgestellt. Gleichzeitig ließ Game Director Gabe Amatangelo durchblicken, was zukünftige Updates bringen sollen. Dabei werden ein paar ganz konkrete Punkte genannt:

Die Polizei und das Fahndungssystem von Cyberpunk 2077 sollen komplett überarbeitet werden. Das wurde in der Vergangenheit von Spielern stark kritisiert, nutzen Polizisten beispielsweise keine Autos zur Verfolgung oder tauchten bei begangenen Verbrechen des Spielers aus dem Nichts auf. In der Vergangenheit gab es bereits ein paar Verbesserungen, jetzt verspricht CD Projekt Red eine komplette Überarbeitung, bei der sogar die Spezialeinheit MaxTac eine Rolle spielen soll.

Fahrzeugkämpfe sollen ausgebaut werden. Bisher fanden die ausschließlich im Zuge geskripteter Missionen statt, womit denkbar wäre, dass die auch in der offenen Spielwelt stattfinden können.

Das Nahkampfsystem soll ausgebaut beziehungsweise verbessert werden. Allerdings geht hier Amatangelo nicht ins Detail. In Cyberpunk 2077 können Spieler mit Hieb- und Stichwaffen oder auch einfach nur mit bloßen Fäusten auf Gegner losgehen. Spieler hätten sich hier mehr Tiefe und Variation erhofft.

Neue Cyberware ist ebenfalls geplant, die sich mehr wie Cyberware anfühlt. Möglicherweise gibt es damit auch Upgrades, die sich stärker auf Vs Aussehen auswirken. Hier helfen sich Spieler momentan vor allem mit Mods aus.

Perk Trees sollen ausgebaut werden und damit wahrscheinlich um neue Skills erweitert werden. Was genau CD Projekt Red plant, bleibt jedoch offen.

Nur für PC und NewGen: Die neuen, größeren Updates für Cyberpunk 2077 nach Patch 1.6 werden übrigens nicht mehr für Playstation 4 und Xbox One veröffentlicht. Die alte Konsolengeneration soll zwar weiter unterstützt werden, aber nicht mehr so aufwändig und umfangreich. Die kommenden Updates sind primär für PC, Playstation 5 und Xbox Series X/S gedacht.

Wie steht es um New Game Plus?

Viele Fans hatten bereits mit Patch 1.6 auf ein New Game Plus für Cyberpunk 2077 gehofft. Allerdings bestätigten die Entwickler bereits vor der letzten Ausgabe des Night City Wire, dass dieses Feature nicht Teil des neuen Updates sein wird. Ob es in Zukunft noch ergänzt wird, bleibt abzuwarten.

CD Projekt Reds Lead Level Designer Miles Tost äußerte sich auf Twitter zu dem Thema und erklärte, warum New Game Plus für die Entwickler eine große Herausforderung darstellt und entsprechend viel Zeit beanspruchen würde. Demnach müssen bei diesem Feature extrem viele Variablen berücksichtigt werden, wie zum Beispiel Skills, Dialoge, das Spielerinventar oder einfach nur das Balancing.

Keine Bestätigung, dass New Game Plus kommt: Jedoch verrät Miles nicht, ob New Game Plus für Cyberpunk 2077 tatsächlich kommt und sich auch in Entwicklung befindet. Momentan wissen wir lediglich, dass sich CD Projekt Red darüber Gedanken macht.

Nur ein Story-DLC geplant: Phantom Liberty

Mit Phantom Liberty wurde ein großes Addon für Cyberpunk 2077 angekündigt, das 2023 erscheinen soll. Allerdings sind aktuell konkrete Informationen rar gesät. Wir wissen lediglich, dass V im Auftrag der US-Regierung handelt, dabei ein bisher unbekanntes Gebiet in Night City erkundet und neue Charaktere kennenlernen wird. Außerdem kehrt Keanu Reeves in der Rolle von Johnny Silverhand zurück.

Viele offene Fragen: Wann genau Phantom Liberty aufschlägt und was der DLC neben einer neuen Geschichte sonst noch für Inhalte bieten wird, bleibt abzuwarten. Immerhin wissen wir bereits: Das Addon dürfte vom Umfang ungefähr genauso viel bieten, wie Hearts of Stone oder Blood and Wine für The Witcher 3: Wild Hunt. Den ersten Teaser-Trailer zu dem Addon könnt ihr euch wie folgt ansehen:

Kein zweiter Story-DLC geplant: In der Vergangenheit gab es seitens CD Projekt Red widersprüchliche Aussagen, ob nur ein großer Story-DLC kommt oder sogar mehrere. In den YouTube-Kommentaren zum Teaser-Trailer von Phantom Liberty bestätigte das Entwicklerstudio aber jetzt klar und deutlich: ein zweites Addon soll es den aktuellen Plänen zufolge nicht geben.

Natürlich können sich derartige Pläne noch immer ändern, allerdings ist diese Nachricht nicht gerade verwunderlich. Nach dem Launch-Debakel von Cyberpunk 2077 blieben die Verkaufszahlen hinter den Erwartungen zurück und CD Projekt Red war monatelang mit Schadensminimierung beschäftigt.

Alles, was wir bisher zu Phantom Liberty wissen, findet ihr übrigens hier:

Fokus auf Witcher statt Cyberpunk? Von dem ursprünglich geplanten Season Pass und auch Multiplayer-Modus ist mittlerweile keine Rede mehr und es bleibt extrem fragwürdig, ob die überhaupt noch zustande kommen. Außerdem kündigte CD Projekt Red bereits sein nächstes großes Projekt an: The Witcher: A New Saga Begins, für das man von der hauseigenen Red-Engine sogar auf die Unreal Engine 5 wechselt.

Die Vermutung liegt nahe, dass sich das Entwicklerstudio schon langsam, aber sicher immer mehr auf das nächste Witcher fokussiert. Immerhin soll es nach Phantom Liberty keinen zweiten großen Story-DLC geben, mit kleineren Updates und Patches dürfen Fans aber wahrscheinlich weiterhin rechnen.

The Witcher 4 mit Ciri als Heldin? Was wir bisher über das neue Witcher wissen, haben wir in dem folgenden Video für euch zusammengefasst:

Konntet ihr euch schon mit Patch 1.6 für Cyberpunk 2077 befassen? Was haltet ihr von dem Update? Welche Hoffnungen und Erwartungen habt ihr für die Zukunft des Rollenspiels und auch den Story-DLC Phantom Liberty? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!