Fans von Borderlands hoffen nach Gearbox' Twitter-Teaser im Cel-Shading-Look auf einen Nachfolger zum hochgelobten Borderlands 2.

Auf der PAX East in Boston, USA wissen wir mit Bestimmtheit, ob Gearbox ein Borderlands 3, ein Spinoff, Remake oder was auch immer ankündigt. Hauptsache Claptrap.

Jetzt gaben die Entwickler einen weiteren Appetizer heraus, der allerdings mehr Fragezeichen als Ausrufezeichen hervorruft.

Zumindest eines ist sicher: Auf der PAX East gibt es neben dem mutmaßlichen Borderlands-Reveal auch eine weitere Spiele-Enthüllung.

Time to tease another game for PAX! pic.twitter.com/N6OQIUZnAc