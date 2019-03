Borderlands 3 - Entwickler teasert baldige Ankündigung an

Eine Ankündigung einer Ankündigung, die es in sich hat: Der Entwickler Gearbox lädt zu einem wichtigen Termin via Twitter ein. Das lässt natürlich sofort auf Borderlands 3 hoffen, schließlich ist der Shooter nicht nur bei Fans heiß erwartet, sondern auch schon ein Weilchen in Entwicklung.

Ende März findet in Boston die Messe PAX East statt und genau im Rahmen dieser Messe wird Gearbox am 28. März etwas zeigen. Sollte es sich nicht um Borderlands 3 handeln, wäre es ein übler Streich: Das Bild ist eindeutig im Cell-Shading-Look von Borderlands gehalten und die 3 am oberen, rechten Rand sollte ein eindeutiger Hinweis sein.

Klar: Gearbox und Studiochef Randy Pitchford haben schon zuvor mit den Fan-Erwartungen gespielt. Es ist also nicht völlig auszuschließen, dass wir Borderlands Remastered oder die Switch-Portierung für die Handsome Collection sehen werden. Allerdings ist es zwei Jahre her, dass Gearbox die erste Tech-Demo des nächsten Borderlands in der Unreal Engine 4 präsentiert hat. Außerdem hat der Publisher 2K Games für 2019 die Rückkehr einer großen, wichtigen Marke angekündigt.

Kurz gesagt: Die Zeit ist reif für Borderlands 3. Am 28. März erfahren wir mehr, bis dahin verweisen wir auf unseren Programmhinweis unterhalb mit den besten Koop-Shootern 2019.