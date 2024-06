Bei PS Plus Essential bekommt ihr im Juli 2024 einen brillanten und aberwitzigen Ego-Shooter

In Borderlands 3 müsst ihr zwar auf Handsome Jack verzichten, dafür gibt es aber ein Wiedersehen mit vielen anderen beliebten Charakteren wie Krieg, Tiny Tina und Lilith.

Bei PS Plus Essential ist jeder Monat ein Kommen und Gehen. Auch im Juli 2024 könnt ihr euch wieder über einige Spiele-Highlights freuen, die ihr ohne Aufpreis spielen und in eurer Bibliothek sichern könnt. Alle wichtigen Informationen zu den neuen Titeln findet ihr hier.

Ab wann kann ich die PS Plus-Spiele im Juli 2024 herunterladen? Bereits am 2. Juli ist es so weit. Dann könnt ihr die neuen Spiele ohne zusätzliche Kosten eurer Bibliothek hinzufügen. Zu lange warten solltet ihr aber nicht, denn voraussichtlich gibt es ab dem 6. August bereits neue Titel.

Um welche Uhrzeit werden die Spiele freigeschaltet? Voraussichtlich schaltet Sony die Spiele um 11:00 Uhr vormittags frei.

Highlight: Borderlands 3

17:45 Borderlands 3 - Test-Video: Bombastischer Triumph mit nur einer Enttäuschung - Test-Video: Bombastischer Triumph mit nur einer Enttäuschung

Plattform: PS5 und PS4

PS5 und PS4 Genre: Ego-Shooter

Ego-Shooter Release: 12. Oktober 2019

Ja, es stimmt: Borderlands 3 hat keinen Handsome Jack. Das schmerzt zwar etwas, das geniale Gameplay leidet daran aber sicher nicht! Auf der spaßigen Sanctuary 3 wird nämlich ordentlich geballert und gelootet!

Wählt einen von vier Charakteren mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Skill-Bäumen und startet in einen umfangreichen Shooter mit einzigartiger Grafik, flüssigem Gameplay, ganz viel Loot und unzähligen Waffen (also wirkliche unzählbar viele Waffen).

Wer wirklich alles in Borderlands 3 erleben möchte, ist gute 100 Stunden beschäftigt. Konzentriert ihr euch hingegen größtenteils auf die Hauptgeschichte, seid ihr laut How Long To Beat knapp 23 Stunden unterwegs. In jedem Fall könnt ihr euch auf zahlreiche absurde Situationen, schrullige Charaktere und gewaltvolle Auseinandersetzungen freuen.

Die weiteren Juli-Titel bei PS Plus Essential

Unser Highlight haut euch nicht aus den Latschen? Macht nichts, denn Sony fügt noch weitere Gratis-Titel hinzu, von denen euch bestimmt einer gefallen wird:

EA Sports NHL 24

15:11 EA Sports zeigt euch in 15 Minuten, welche Neuerungen im Eishockey-Spiel NHL 24 stecken

NHL 24 ist der neueste Ableger von EAs Eishockey-Simulation und liefert wie gewohnt ein rasantes und authentisches Sporterlebnis mit zahlreichen lizenzierten Vereinen und Spielern. Durch die aktualisierten Total Control Skill-Moves und einem überarbeiteten Pass-System habt ihr nun mehr Raum für strategische Entscheidungen. (Erscheint für PS5 und PS4)

Among Us

1:01 Among Us will mit einer neuen Map wieder auf die Steam-Charts klettern

In Among Us befindet ihr euch zusammen mit euren Freunden auf einer Weltraumstation und geht eurer Arbeit nach. Dummerweise haben sich jedoch einige Verräter unter die Crew geschlichen, die nach dem Leben der restlichen Mitglieder trachten. Diese gilt es ausfindig zu machen, auszuschalten und zu überleben. (Erscheint für PS5 und PS4)

Welche Spiele fliegen aus PS Plus Essential raus?

Neue Spiele kommen, alte Spiele fliegen aus dem Abo raus. Ihr habt nur noch bis zum 1. Juli Zeit, um folgende Spiele bei PS Plus Essential herunterzuladen:

