Das futuristische Roboter-Survivalspiel M.I.N.S.K. wurde zum Social-Media-Trend, in wenigen Tagen könnt ihr es selbst ausprobieren

In Minsk erkundet ihr als einsamer Roboter eine Welt am Rande des Untergangs.

Das ungewöhnliche Survivalspiel Minsk (Eigenschreibweise M.I.N.S.K.) schlug vor einigen Tagen hohe Wellen auf Social Media. Mit einem kurzen Video wollten die Entwickler eigentlich nur ein bisschen Gameplay aus ihrem kommenden storygetriebenen Survival-Horror-Mix auf Instagram und TikTok vorstellen.

Doch dass das gezeigte Material so gut ankommen würde, damit hatte das Team vom Indie-Studio Sodesign wohl nicht gerechnet. Binnen weniger Tage sammelte das Video rund dreieinhalb Millionen Views auf den beiden Social-Plattformen.

Wegen des hohen öffentlichen Interesses an Minsk planen die Entwickler jetzt einen erneuten öffentlichen Playtest. Als Termin ist dafür Freitag, der 20. Juni 2025 angedacht. Anmelden könnt ihr euch dafür auf Steam.

In einem Redditpost kündigen die Entwickler an, was dabei alles Neues gezeigt werden soll:

Verbessertes Movement und Kampfgameplay

Neuer fliegender Drohnenbegleiter mit Scheinwerfer statt langweiliger Taschenlampe

Neues spielbares Gebiet: Das Krankenhaus

Erlittener Schaden verbraucht nun Energiereserven (quasi Gesundheit)

Verbessertes Gegner-Spawnverhalten und Feindkontakte

Überarbeitetes Tutorial und besserer Entdeckungsfluss

2:09 Im Survival-Shooter Minsk sammelt ihr Ressourcen in den verlassenen Städten einer zerstörten Welt

Worum geht's in M.I.N.S.K.?

Das postapokalyptische Setting von Minsk erinnert an eine Mischung zwischen Fallout und The Last of Us: In dem düsteren Survivalspiel wurde die Welt von einem giftigen Nebel überrollt - und den Monstern, die ihn bewohnen. Ihr seid als Roboter in den mit toxischen Gasen gefüllten Städten unterwegs und sammelt überlebenswichtige Ressourcen für euren menschlichen Erbauer.

Eines Tages trefft ihr inmitten der Ruinen einen anderen Roboter, der auf einer ganz ähnlichen Mission ist. Es entspinnt sich eine berührende Liebesgeschichte zwischen zwei Maschinen. Für ansprechende Optik sorgt die fünfte Generation der Unreal Engine.

Das Spiel begann vor über einem Jahr als Soloprojekt des Entwicklers Sergey Kovalenko. Mittlerweile arbeitet er gemeinsam mit einem Programmierer und einigen freischaffenden Künstlern, Testern und Designern an der Fertigstellung von Minsk.

Wann es so weit sein soll, ist aktuell nicht absehbar – ein Releasetermin für Minsk steht aktuell noch in den Sternen. Sollte sich das ändern, erfahrt ihr es natürlich als Erstes bei uns.