Roseanne - Erfolgreiches Serien-Revival wird nach einem Eklat abgesetzt

Während sich die einen darüber freuen dürfen, dass ihre Serie doch noch verlängert wird, gibt es für die anderen ein jähes Ende: Die Sitcom Roseanne wird überraschend abgesetzt.

Erst vor wenigen Wochen bestätigte der US-Sender ABC eine zweite Staffel für das erfolgreiche Serien-Revival und belohnt damit die Macher für ihren jahrelangen Einsatz für eine Rückkehr der Serie. Dazu gehört allen voran die titelgebende Roseanne Barr.

Roseanne Barrs Tweet sorgt für das Aus des Serienhits

Doch ausgerechnet Roseanne Barr ist nun diejenige, die den Traum platzen lässt: Auf Twitter bezeichnete sie gestern Barack Obamas langjährige Beraterin Valerie Jarrett als »Baby der Muslimbruderschaft und 'Planet der Affen'« und löste damit eine Welle der Empörung aus.

Nicht nur die Mitarbeiter und Kollegen der Sitcom zeigen sich geschockt über ihre herablassende und rassistische Äußerung und auch der US-Sender reagierte sofort: Man distanzierte sich öffentlich von Roseanne Barr und stelle die Sitcom mit sofortiger Wirkung ein.

Roseanne’s recent comments about Valerie Jarrett, and so much more, are abhorrent and do not reflect the beliefs of our cast and crew or anyone associated with our show. I am disappointed in her actions to say the least. — sara gilbert (@THEsaragilbert) May 29, 2018

This is incredibly sad and difficult for all of us, as we’ve created a show that we believe in, are proud of, and that audiences love— one that is separate and apart from the opinions and words of one cast member. — sara gilbert (@THEsaragilbert) May 29, 2018

Da half auch eine eifrig nachgereichte Entschuldigung von Roseanne Barr auf Twitter nicht. Schon früher sorgte die Schauspielerin und Anhängerin von US-Präsident Donald Trump für umstrittene Äußerungen im Internet für Aufsehen und reichlich Diskussionen.

Doch mit ihrer letzten Bemerkung habe sie anscheinend eine Grenze überschritten und selbst Disney-Chef Bob Iger, zum dem auch der Sender ABC gehört, begrüßt die rasche Entscheidung der Serien-Verantwortlichen.

From Channing Dungey, President of ABC Entertainment: "Roseanne's Twitter statement is abhorrent, repugnant and inconsistent with our values, and we have decided to cancel her show."

There was only one thing to do here, and that was the right thing. — Robert Iger (@RobertIger) May 29, 2018

Sitcom Roseanne früher und heute

Der US-Sender ABC brachte mit dem Serien-Revival die kultige Sitcom Roseanne aus den späten 80er Jahren zurück ins Fernsehen. Allein bei der Auftaktfolge der 10. Staffel mit einem Großteil der Originaldarsteller waren mehr als 25 Millionen Zuschauer dabei.

Die neuen Folgen spielen einige Jahre später und vereinen erstmals wieder die Originaldarsteller mit Roseanne Barr, John Goodman als Ehemann Dan, Laurie Metcalf als Jackie, Alicia Goranson als Becky, Sara Gilbert als Darlene und Michael Fishman als D.J. Sarah Chalke als zweite Becky-Darstellerin ist ebenso wieder mit dabei, jedoch als neuer Charakter Andrea. Und auch The Big Bang-Star Johnny Galecki kehrt als David in einer Gastrolle zurück. Zu den Neuzugängen gehören die Kinder von Darlene und David.

Die deutsche TV-Premiere sollte eigentlich auf dem Disney Channel stattfinden, doch inzwischen wurde dieser Termin ebenso gestrichen.