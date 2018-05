Im Rahmen der jährlichen Upfronts haben die großen US-Sender NBC, FOX, ABC, CBS und The CW ihr Programm für die kommende TV-Saison 2018/2019 vorgestellt. Dabei entscheidet sich nicht nur, auf welche neuen Serien wir uns freuen dürfen. Auch steht damit fest, welche erfolgreiche Serie mit einer weiteren Staffel verlängert wird und welche Serie ein schnelles und jähes Ende gefunden hat.

Batman-Serie Gotham geht zu Ende

Besonders Comic-Serien aus dem Hause Marvel, DC und Co. sind weiterhin schwer angesagt. So dürfen sich Fans auf weitere Staffel der DC-Serien Arrow, The Flash, Supergirl, Black Lightning und Legends of Tomorrow freuen. Dafür musste die Batman-Serie Gotham um eine Verlängerung bangen. Schließlich erhält sie nun doch eine fünfte Staffel, die aber gleichzeitig auch als die letzte Staffel die Serie abschließen soll.

Ähnlich zittern musste auch Marvels Agents of S.H.I.E.L.D. Inzwischen wurde eine verkürzte 6. Staffel bestätigt, die erst nächstes Jahr im Sommer an den Start gehen wird.

Keine Zukunft für Marvels Inhumans

Nicht geschafft hat es die neue Serie Marvel's The Inhumans, die nach nur einer Staffel wieder abgesetzt wurde. Auch Marvel's Defenders auf Netflix erhält wohl keine zweite Staffel, während die übrigen Netflix-Serien The Punisher, Jessica Jones, Daredevil, Iron Fist und Luke Cage weiter laufen dürfen.

The Expanse: Tausende Fans setzen sich für die Rettung des Serienhits ein

Hier gibt es eine kleine Auswahl der US-Serien 2018/2019 in der Übersicht, die im Programm sind und welche, die es nicht geschafft haben und abgesetzt wurden.

Superhelden-Serien aus dem Hause Marvel, DC & Co.

Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. (Staffel 6 auf ABC)

Marvel's The Punisher (Staffel 2 auf Netflix)

Marvel's Jessica Jones (Staffel 3 auf Netflix)

Marvel's Daredevil (Staffel 3 auf Netflix)

Marvel's Luke Cage (Staffel 2 auf Netflix)

Marvel's Iron Fist (Staffel 2 auf Netflix)

Marvel's Runaways (Staffel 2 auf Hulu)

Marvel's Cloak & Dagger (Staffel 1 auf Freeform)

X-Men-Serie The Gifted (Staffel 2 auf FOX)

DC's Gotham (Finale 5. Staffel auf FOX)

DC's Black Lightning (Staffel 2 auf The CW)

DC's Arrow (Staffel 7 auf The CW)

DC's The Flash (Staffel 5 auf The CW)

DC's Supergirl (Staffel 4 auf The CW)

DC's Legends of Tomorrow (Staffel 4 auf The CW)

Supernatural (Staffel 14 auf The CW)

Riverdale (Staffel 3 auf The CW)

iZombie (Finale 5. Staffel auf The CW)

noch offen:

Legion (Staffel 2 auf FX)

Marvel's Defenders (Staffel 1 auf Netflix)

DC's Krypton (Staffel 1 auf Syfy)

Weitere beliebte und neue US-Serien

Game of Thrones (Finale 8. Staffel auf HBO)

Westworld (Staffel 3 auf HBO)

American Gods (Staffel 2 auf Starz)

Roseanne (Staffel 2 auf ABC) Serien-Revival zur 90er Jahre Sitcom

Star Trek: Discovery (Staffel 2 auf CBS)

The Big Bang Theory (Staffel 12 auf CBS)

Young Sheldon (Staffel 2 auf CBS) Spin-off von The Big Bang Theory

MacGyver (Staffel 3 auf CBS)

Navy CIS (Staffel 16 auf CBS)

Navy CIS: L.A. (Staffel 10 auf CBS)

Navy CIS: New Orleans (Staffel 5 auf CBS)

Hawaii Five-0 (Staffel 9 auf CBS)

Magnum (Staffel 1 auf CBS) Serien-Reboot der Kultserie

Brooklyn Nine-Nine (Staffel 6 auf NBC)

The Blacklist (Staffel 5 auf NBC)

Blindspot (Staffel 3 auf NBC)

The Orville (Staffel 2 auf FOX)

Lethal Weapon (Staffel 3 auf FOX)

Die Simpsons (Staffel 30 auf FOX)

The 100 (Staffel 6 auf The CW)

Charmed (Staffel 1 auf The CW) Serien-Reboot der Kultserie

Legacies (Staffel 1 auf The CW) Spin-off von The Vampire Diaries

Roswell (Staffel 1 auf The CW) Remake des Serienklassikers

Shameless (Staffel 9 auf Showtime)

Vikings (Staffel 6 auf History Channel / Amazon)

Duck Tales (Staffel 2 auf Disney XD)

The Walking Dead (Staffel 9 auf AMC)

Lost in Space (Staffel 2 auf Netflix)

Cobra Kai (Staffel 2 auf YouTube Red) Sequel-Serie zur Karate-Kid-Filmreihe

Abgesetzte und beendete Serien