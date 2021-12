Grafikkarten sind Ende 2021 immer noch Mangelware. Gerade die High-End-Modelle von AMD und Nvidia sind so selten wie Edelsteine und kosten beinahe so viel wie manch ein Kleinwagen. Wer die 500-Euro-Scheine nicht gerade locker sitzen hat, schaut da in die Röhre. Erst kürzlich hat sich Nvidia zum Thema Verfügbarkeit und Preis geäußert.

Eine Möglichkeit, trotz Knappheit an einen der begehrten 3D-Beschleuniger zu kommen, können Gewinnspiele sein. So verlosen AMD und Nvidia aktuell ihre Topmodelle Radeon RX 6900 XT und Geforce RTX 3080 Ti als Sondereditionen.

Nvidia: RTX 3080 Ti und High-End-Rechner im Matrix-Look

Am 23. Dezember kommt mit Matrix Resurrections der vierte Teil der legendären, dystopischen Science-Fiction-Reihe in die Kinos. Nach 18 Jahren Leinwandabstinenz wird die Werbetrommel rund um die Hauptfiguren Neo (Keanu Reeves), Trinity (Carrie-Anne Moss) und Niobe (Jada Pinket-Smith) bereits kräftig gerührt. Das hat uns unter anderem die unfassbar realistische Techdemo The Matrix Awakens in der Unreal Engine 5 beschert:

175 18 The Matrix Awakens in der Unreal Eninge 5 Ist kaum von der Realität zu unterscheiden

Passend zum Start in die Lichtspielhäuser verlost Nvidia nun Grafikkarten und High-End-Gaming-PCs im Matrix-Look. Konkret könnt ihr drei gemoddete Rechner und fünf Nvidia Geforce RTX 3080 Ti mit Matrix-grünen Backplates gewinnen, die aussehen, als stammten sie direkt von der Nebuchadnezzar:

Mehr zu den genauen Spezifikationen der Rechner lest ihr bei Nvidia. Wie ihr an der Verlosung teilnehmt, erfahrt ihr hier:

Folgt Nvidia auf Facebook, Twitter oder Instagram.

Nun müsst ihr eine Post liken, kommentieren oder teilen. Folgt einfach den Anweisungen auf der jeweiligen Plattform.

Die Teilnahme hat am 15. Dezember begonnen und schließt am 21. Dezember bereits wieder. Die Gewinner werden am 31. Januar 2022 auf der Homepage von Nvidia bekanntgegeben. Die vollständigen Bedingungen könnt ihr hier einsehen.

AMD: RX 6900 XT im Design von Halo: Infinite

AMD nimmt den Launch von Halo: Infinite vom 8. Dezember zum Anlass, insgesamt 28 Referenzdesigns der Radeon RX 6900 XT im militärgrünen Look des Ego-Shooters zu verlosen:

Es gibt mehrere Wege teilzunehmen, am einfachsten ist es aber, ihr geht wie folgt vor:

Wechselt zur Homepage von AMD.

Gebt nun eure Kontaktdaten (Name, Email-Adresse und Geburtsdatum) an und schickt das virtuelle Formular ab.

Die Teilnahme hat bereits am 14. Dezember 2021 begonnen und endet am 28. Januar 2022. Die erste von insgesamt sechs Ziehung findet am 31. Dezember statt, die letzte am 31. Januar. Die vollständigen Bedingungen könnt ihr hier einsehen.

43 14 Zukunft der Grafikkarten Wann sinkt der Preis, wie spielen wir morgen?

Im GameStar-Podcast diskutieren unsere Redakteure Michael Graf, Nils Raettig und Alexander Köpf über die Zukunft der Grafikkarten: Wann sinken die Preise endlich wieder und wie spielen wir in den kommenden Jahren.

Nehmt ihr an den Verlosungen teil? Oder haltet ihr die Chancen zu gewinnen für so gering, dass ihr es gar nicht erst versuchen wollt? Schreibt es gerne in die Kommentare!