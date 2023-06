RTX 4060: Erste Bilder von Nvidias neuer Einsteiger-Grafikkarte

So wird die Ventus 2X Black RTX 4060 mit 8 GByte von MSI aussehen. (Bild: Hardware Unboxed)

Die RTX 4060 wird dieses Jahr in drei verschiedenen Varianten erscheinen. Die Ti-Version mit 8 GByte VRAM ist seit einigen Tagen auf dem Markt, als nächstes stehen die Version mit 16 GByte Videospeicher sowie die nicht Ti-Version vor der Tür.

Auf der Computex in Taipeh wurde nun schon das erste Modell der RTX 4060 ohne Ti gesichtet.

MSI Ventus in mattschwarz und kompakt

Steve und Tim vom Youtube-Kanal Hardware Unboxed befinden sich gerade in Taiwan für die besagte Messe und sie konnten dort eine RTX 4060 ohne Ti erblicken.

Die Grafikkarte stammt von MSI und es handelt sich um ein Ventus-Modell mit zwei Lüftern. In der Vergangenheit hatten die Karten dieser Serie eine silberne Lüfterabdeckung aus Plastik. Bei diesem neuen Modell ist dieser mattschwarz.

Was sofort auffällt, ist die kompakte Größe der neuen Einsteiger-Grafikkarte. Damit reiht sie sich mit dem Referenzdesign der Radeon RX 7600 von AMD ein, die ebenfalls sehr klein ist.

Es ist das erste Bild der RTX 4060, die erst im Juli für einen Preis von 300 US-Dollar erscheinen soll.

Meinung des Redakteurs Duy Linh Dinh Die RTX 4060 wird sich wahrscheinlich sehr viel besser verkaufen, als die aktuell verfügbare 4060 Ti mit 8 GByte VRAM. Diese ist für den aktuell recht hohen Preis einfach zu sehr beschnitten. Die RTX 4060 ohne Ti wird mit denselben Einschränkungen kommen, also 128 Bit Speicherbus, PCIe 4.0 mit nur 8 Lanes und 8 GByte Videospeicher, allerdings sind diese bei einem Preis um die 300 Euro eher verkraftbar (auch wenn dieser, meiner Meinung nach, eher bei 230 Euro liegen sollte). Bevor man die neue RTX 4060 kauft, sollte man auf jeden Fall die ersten Tests abwarten. Die RTX 4060 Ti ist mit PCIe 4.0 gerade einmal 10 bis 15 Prozent schneller als die RTX 3060 Ti und bei PCIe 3.0-Systemen bietet sie fast gar keinen Vorteil. Mehr dazu erfahrt ihr in dem Link unter dieser Box. Sollte die RTX 4060 ohne Ti kaum schneller sein als die RTX 3060, kann man mit dieser eventuell bald ein gutes Schnäppchen machen (wenn ihr auf DLSS 3 verzichten könnt und ein höherer Stromverbrauch verkraftbar ist). Oder ihr greift zu den immer noch sehr guten RDNA2-Grafikkarten von AMD, die gerade ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis bieten. Die neue Radeon RX 7600 könnte ebenfalls interessant werden, wenn sie weiter im Preis fallen sollte.

Werdet ihr euch die RTX 4060 für einen Preis von etwa 300 Euro holen? Habt ihr vor, euch in nächster Zeit eine neue Grafikkarte zu kaufen? Wenn ja, welche ist aktuell am interessantesten für euch oder wartet ihr noch auf eine bestimmte? Welche Leistung erwartet ihr von dieser und welchen Preis findet ihr passend? Schreibt es uns in die Kommentare!