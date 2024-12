Vor dem Start von Nvidia RTX 5000 befürchten Fans Schlimmes: »Sie würden damit durchkommen«

Das meint der Experte: Ich versuche mich an dieser Stelle als Advocatus Diaboli: Dass Nvidia nur acht GByte bei der RTX 5050/5060 vorsieht, ergibt auf Unternehmensebene absolut Sinn. Stopp, bevor ihr jetzt nachseht, welche Tomatensorte sich am besten dafür eignet, sie mir an den Kopf zu werfen, gebt mir ein paar Sätze Zeit.



Nvidias Kerngeschäft ist schon längst nicht mehr im Gaming-, sondern im Data Center-Bereich zu verorten, denn rund 87 Prozent des Gesamtumsatzes kommen von hier. Und solche Rechenzentren wollen vor allem eines: KI-starke Grafikkarten.



In diesem Kontext muss Nvidia zwangsläufig seine Einsteiger- bis Mittelklasse-Modelle mit weniger VRAM ausstatten, um die KI-Kunden wahlweise zur RTX 5090 oder am besten gleich zur GB200 zu treiben und so den exorbitanten Umsatz aufrechtzuerhalten.



Dass Nvidia dafür einen ordentlichen Teil des Gaming-Sektors am langen Arm verhungern lässt, ist in diesem Sinne frei nach Shrek's Farquaad ein Opfer, das man bereit ist, einzugehen. Immerhin machen AMD und Intel Anstalten, in genau diese Lücke vorzustoßen – bleibt zu hoffen, dass die tatsächliche Battlemage und RDNA-4-Performance dafür auch reicht.