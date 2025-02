Nach RTX 5090-Debakel: Nächste Nvidia-GPUs werden wohl verschoben, um dasselbe Release-Problem zu verhindern

Die RTX 5070 und RTX 5060 werden wohl verschoben, da Nvidia nicht mit der Produktion hinterherkommt.

Die RTX 5070 und die zugehörige Ti-Version sollen noch im laufenden Februar auf den Markt kommen; die RTX 5060 (Ti) sind indes für März 2025 angepeilt - so lautet zumindest Gerüchten zufolge der Plan von Nvidia zu den jeweiligen Launches.

Scheinbar müsst ihr euch aber darauf einstellen, dass diese Pläne wieder über den Haufen geworfen werden. Dies behauptet zumindest der renommierte Tech-Analyst Ming-Chi Kuo auf X. So soll der Launch der Mittelklasse-GPU von Nvidia um einen Monat nach hinten geschoben werden, um der Lieferkette eine »Atempause« zu verschaffen.

Neuer Release-Termin für RTX 5060 (Ti) und RTX 5070 (Ti)?

Demzufolge sei der neue Releasezeitraum der RTX 5070 (Ti) auf Anfang März geschoben. Bisher war die Annahme, dass die Veröffentlichung am 20. Februar stattfindet.

Zur RTX 5060 (Ti) gab es bisher nur den März als Planzeitraum. Der Release wird Kuo zufolge auf den April gesetzt.

Aus markttechnischer Sicht ergibt die Verschiebung Sinn: AMD plant im März mit einem Release der Radeon RX 9070 (XT), die ihrerseits schon seit Wochen ein Versteckspiel betreibt.

Da sich die neuen RDNA-4-Grafikkarten insbesondere in der Mittelklasse mit Nvidia messen wollen, könnten gerade die RTX-5070-GPUs ein wenig vom »Scheinwerferlicht auf sich richten«, wie etwa wccftech zu diesem Thema meint.

Die Gründe hinter der angeblichen Releaseverzögerung sind laut Kuo allerdings wesentlich banaler: Nvidia kommt mit der Produktion der Grafikkarten in der benötigten Stückzahl nicht hinterher.

Schon rund um das Flaggschiff in Form der RTX 5090 ließ sich global beobachten, dass kaum Angebote verfügbar waren. Vor dem Release tauchten unter anderem Berichte auf, dass Händler in Deutschland eine extrem limitierte Menge an Blackwell-GPUs zur Verfügung stehen haben.

Ein weiterer X-Nutzer erklärt in diesem Kontext, dass der gesamte Markt in Taiwan zum Start lediglich 100 Einheiten der RTX 5090 zugewiesen bekommen hat; die RTX 5080 stand im gesamten Land immerhin »etwa 1.000 Mal« zum Kauf zur Verfügung.

Nvidia selbst warnte bereits im vergangenen Jahr vor einer möglichen GPU-Knappheit. Dieselbe Warnung äußerte das Unternehmen zudem kurz vor dem tatsächlichen Release der RTX 5090 und RTX 5080 - zum Leidwesen aller Kaufinteressierten scheint Nvidia mit seinen Warnungen Recht zu behalten.

Dasselbe Szenario würde auch für RTX 5060/5070 eintreten, wenn der ursprüngliche Launchplan beibehalten wird, findet Kuo: »Begrenzte Verfügbarkeit bedeutet, dass diese beiden Karten sofort ausverkauft sein werden, selbst wenn die Produktion planmäßig verläuft«.