Rührende Geste eines Skyrim-Fans: Verstorbene Mutter kann jetzt »in jedem meiner Abenteuer weiterleben«

Mit einem kleinen Schrein erinnert ein Skyrim-Spieler an seine verstorbene Mutter.

Mit dem Verlust einer nahestehenden Person klarzukommen ist nie leicht. Ein Skyrim-Spieler musste von seiner Mutter Abschied nehmen und hat beschlossen ihrer jetzt in der Welt von Himmelsrand zu gedenken.

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass in einem Bethesda-Spiel an einen verstorbenen Fan erinnert wird:

Gedenken in Skyrim

Erics Mutter starb im Januar im Alter von erst 46 Jahren. Nach ihrem Tod versuchte er sich daran zu gewöhnen, dass sie nicht mehr da war. Er bat schließlich im Forum von Nexusmods um Hilfe dabei, einen Gedenk-Schrein für sie zu bauen. Ein hilfreicher Modder erstellte Modelle für ihn, dass er dann in Morrowind, Oblivion und Skyrim einbauen konnte.

Kurze Zeit später fing Eric dann an, die drei Elder-Scrolls-Titel zu spielen, inzwischen ist er bei Skyrim angelangt. Den Schrein hat er in allen drei Spielen in den Anfangsgebieten platziert, weil seine Mutter immerzu neue Spielstände anfing.

Den Schrein findet ihr nach dem Intro in der Nähe von Helgen. (Bildquelle: Nexusmods.com)

Aktiviert man den Schrein, werden alle Krankheiten geheilt und man bekommt einen vorübergehenden Buff. Auf einer Tafel ist außerdem zu lesen:

Mum, es war schwer als du plötzlich weg warst, aber jetzt kannst du in jedem meiner Abenteuer weiterleben. Abenteuer die ich niemals erlebt hätte, wenn du mich nicht in die Welt von Tamriel eingeführt hättest. Wisse, dass ich dich liebe und Ruhe in Frieden.

Unter dem Namen VIIVII hat Eric seinen Schrein auf Nexusmods.com verfügbar gemacht. Lustig sei, so schreibt er dort, dass seine Mutter nie Mods benutzt habe, aber er nun mit einer Mod ihrer gedenke.

Er schließt mit dem Rat, man solle seine Eltern anrufen und ihnen sagen, dass man sie liebt. Denn man wisse nie, wie viel Zeit man noch mit ihnen habe. In den Kommentaren zur Mod drücken andere Spielerinnen und Spieler ihr Mitgefühl für Eric aus und bekunden ihr Beileid für seinen Verlust.