Vor 19 Jahren stürzte ein blutrünstiger Spieler ein ganzes MMO ins Chaos

Der Spieler Durial321 stürzte das MMO Runescape vor genau 19 Jahren ins Chaos.

Vor genau 19 Jahren verwandelte sich Runescape von einem friedlichen Fantasy-MMORPG in ein digitales Schlachtfeld. Schuld daran war ein einzelner Bug und ein Spieler, der keine Sekunde zögerte, diesen gnadenlos auszunutzen und das Chaos zu entfesseln. Das berüchtigte Falador-Massaker gilt bis heute als die wohl größte MMO-Tragödie der Online-Geschichte.

Was geschah am 6. Juni 2006?

Am 6. Juni 2006 – einem Datum, das allein schon wie ein böses Omen klingt: 6/6/6 – feierte RuneScape einen Meilenstein. Der Spieler Cursed You hatte als Erster das neue Maximallevel 99 im Handwerker-Skill Baukunst erreicht und lud zur Party in sein opulent ausgebautes Haus in der Stadt Rimmington.