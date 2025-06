Ryan Reynolds wird im neuen Deadpool-Spiel ersetzt und reagiert so herrlich amüsant, wie man es von ihm erwartet

Ryan Reynolds tauscht in dem Clip die Rollen.

Das lange Wochenende des Summer Game Fest liegt hinter uns und wir haben mal wieder einen Haufen neuer Trailer serviert bekommen. Darunter auch die Ankündigung von Marvel's Deadpool VR, einem kommenden Spiel für Meta Quest 3. Aber irgendetwas war anders an dem Clip …

Wer Deadpool in der originalen englischen Fassung gewohnt ist, wird schnell heraushören, dass hier nicht Filmdarsteller Ryan Reynolds dem Antihelden seine Stimme leiht, sondern Neil Patrick Harris (How I Met Your Mother, Doogie Houser, M.D.). Das hat nicht nur viele Fans überrascht, sondern auch den Hollywood-Star zum Grübeln gebracht, wie er in einem eigenen Video zeigt.

»Persönliches Tagebuch von Steal Patrick Fartface«

Ryan Reynolds spielt Deadpool nun schon seit fast zehn Jahren in drei Kinofilmen, bei denen er selbst auch als Produzent fungierte. In dem ersten Videospiel übernahm allerdings bereits Nolan North die Sprechrolle, jetzt tritt Neil Patrick Harris in die Fußstapfen.

Nach dem Ankündigungstrailer veröffentlicht Reynolds jetzt ein weiteres Video, in dem er zeigt, wie er mit der Neubesetzung umgeht - natürlich mit Humor. Aber seht selbst:

Deadpool VR ohne Ryan Reynolds: Der Schauspieler reagiert in humorvollem Sketch

In der Videobeschreibung steht nichts weiter als »How I met a real mother f'er«, eine Anspielung auf eine von Harris' eigenen Paraderollen als Barney Stinson in How I Met Your Mother. Aber auch der Clip selbst nimmt den Serienstar auf die Schippe.

Was hat der Clip zu bedeuten? Reynolds sitzt in dem Video in Arztkittel an einem ziemlich altbackenen Computer und schreibt in sein Tagebuch, was er von Harris und seiner Besetzung als Deadpool hält.

Dabei parodiert er Doogie Howser, einen von Harris gespielten Seriencharakter aus der gleichnamigen 90er-Serie. Doogie ist ein Wunderkind, das mit neun Jahren die Highschool und mit 14 sein Medizinstudium abgeschlossen hat. Mit 16 arbeitet er als Assistenzarzt in L.A. und schreibt jeden Abend in sein Computertagebuch - So wie Reynolds in dem Video.

Die Kommentare auf Youtube feiern den Humor. »Ich habe endlich gelernt, wie man auf einer Tastatur tippt. Danke, Ryan Reynolds«, schreibt ein User als Antwort auf Reynolds sehr eigenwillige Art eine Computer-Tastatur zu bedienen. Ein anderer User fragt: »Wann machen sie ein Spiel von How I Met Your Mother mit Ryan Renolds in der Hauptrolle?«

