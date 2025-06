Noch aktueller geht’s nicht: Der GameStar Newsroom-Leiter Phil bringt hier im Live-Ticker alle Enthüllungen, Infos, News und Trailer auf euren Bildschirm – egal wo ihr seid, so verpasst ihr keine Sekunde!

Zusätzlich gibt’s von uns ein großes Live-Programm zum Summer Game Fest bei FYNG!

08:30 Uhr Willkommen in unserem Live-Ticker! Seid ihr auch schon gut ausgerüstet für die Nacht? Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von BlueSky, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. BlueSky-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von BlueSky angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum BlueSky-Inhalt

Wann und wo kann ich zuschauen?

Streamen könnt ihr die Eröffnungsfeier des Summer Game Fest 2025 bei YouTube und Twitch oder direkt bei uns via FYNG mit Live-Reaktionen aus der Redaktion auf Deutsch.

Startzeit: 6. Juni ab 23:00 Uhr deutscher Zeit

6. Juni ab 23:00 Uhr deutscher Zeit Ende: ca. 01:00 deutscher Zeit am 7. Juni

Doch damit ist das Summer Game Fest nicht vorbei: Es folgen die Wholesome Direct, die Future Games Show, das Xbox Showcase und weitere Events. Bei uns findet ihr den kompletten Event-Fahrplan mit allen Terminen.

Welche Publisher und Partner sind dabei?

Noch nie waren auf der Bühne des Summer Game Fest so viele Aussteller vertreten – das Lineup kann sich 2025 also absolut sehen lassen.

Gastgeber Geoff Keighley hat folgende Publisher und Studios bereits bestätigt:

Bei der Eröffnung des Summer Game Fest 2025 sind zahlreiche bekannte Hersteller vertreten.

Welche Spiele werden gezeigt?

Einige Titel stehen bereits fest, darunter Arc Raiders (womöglich mit einer Beta oder dem Release-Termin), Lies of P: Overture und Death Stranding 2 mit einem Auftritt von Hideo Kojima persönlich.

Der SGF-Trailer zeigt außerdem Szenen aus Mafia: The Old Country, Kingdom Come 2, Clair Obscur, Doom: Dark Ages und Marathon.

Als sehr wahrscheinliche Kandidaten gelten zudem Dying Light: The Beast, Crimson Desert und das neue Mittelalter-Spiel von Raw Power Games. Fans von Resident Evil hoffen außerdem weiterhin auf die Enthüllung von Teil 9, nachdem die State of Play in diesem Punkt enttäuschte.

2:22 Trailer zum Summer Game Fest 2025 bestätigt erste Spiele beim großen Gaming-Event

Im Vorfeld der Show gab es außerdem Gerüchte um ein Reboot von Tomb Raider, ein mysteriöses Bioshock-Projekt (womöglich der Spielfilm?) sowie angebliche Remakes von Persona 4 und Lost Planet.

Und natürlich erwartet uns ganz sicher die ein oder andere unvorhergesehene Überraschung!

Auf welchen Traum-Reveal hofft ihr bei diesjährigen Summer Game Fest und warum ist es Half-Life 3? Schreibt es uns gern in die Kommentare!