Ein Star aus Stranger Things stößt jetzt zu Marvel und Fans überschlagen sich vor Spekulationen

Spider-Man (Tom Holland) freut sich, denn mit Sadie Sink bekommt er für seinen vierten MCU-Film hochkarätigen Zuwachs. Bildquelle: Disney / Marvel Studios / Netflix

Im Hause Marvel laufen die Maschinen gerade auf Hochtouren. Nicht nur Avengers 5 und 6 stehen kurz vor Produktionsstart. Auch Spider-Man 4 nimmt immer konkretere Formen an. Jetzt steht fest: Sadie Sink, bekannt als Max Mayfield aus Stranger Things, wird Teil des nächsten MCU-Films mit Tom Holland in der Hauptrolle.

Die Frage ist nur: Welche Rolle wird sie spielen? Diese vermeintlich simple Frage ist unter Marvel-Fans auf Reddit gerade Gesprächsthema Nr. 1. Kurios: Ausgerechnet die X-Men stehen im Mittelpunkt der Spekulationen.

Welche Rolle darf's denn sein?

Wenn es um weibliche Charaktere in der Welt von Spider-Man geht, mangelt es nicht an potenziellen Rollen für Sadie Sink. Die 22-jährige Schauspielerin wird von Fans bereits in mehrere Rollen geschrieben:

Gwen Stacey: Der neben MJ wohl bekannteste Love Interest von Peter Parker könnte in Spider-Man 4 auch im MCU auftauchen. Schließlich hat MJ durch den Zauberspruch von Dr. Strange ihren Freund vergessen. Peter könnte Gwen kennenlernen und eine Beziehung mit ihr eingehen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Firestar: Diese Mutantin ist rothaarig, würde also zu Sadie Sink passen. Erstmals wurde Angelica Jones 1985 in Uncanny X-Men #193 eingeführt. Sie kann Hitze manipulieren und deshalb prima mit Feuer umgehen. Nachdem wir mit Ms. Marvel und Namor bereits einige Mutanten im MCU kennengelernt haben, könnte Firestar der nächste Schritt hin zur Einführung der X-Men sein.

Black Cat: Die Einbrecherin Felicia Hardy hat ein Talent für das Stehlen von Dingen - unter anderem auch das Herz von Peter Parker. Hach, wie romantisch. Spider-Man 4 könnte uns zeigen, wie die von Sadie Sink gespielte Antiheldin sich dem vom Weg abgekommenen Peter Parker annimmt.

Ein häufig genanntes Fan-Casting überstrahlt aber die obigen um Längen: Jean Grey.

1:05 »Der beste Marvel-Trailer seit Langem« - Thunderbolts begeistert kurz vor Kinostart die Fans

Autoplay

Wird Spider-Man 4 ein halber X-Men-Film?

Jean Grey dürfte vielen von euch ein Begriff sein. Die extrem mächtige Mutantin und ehemalige Schülerin von Professor Charles Xavier spielte bereits in den ersten drei X-Men-Filmen aus dem Hause Fox eine wichtige Rolle.

Optisch würde Sadie Sink wie die Faust aufs Auge zu einer jüngeren Jean Grey passen. Und auch die Handlung von Spider-Man 4 könnte zulassen, dass es Peter Parker plötzlich mit einem hochrangigen Mitglied der X-Men zu tun bekommt.

Spider-Man 4 erscheint nämlich zwischen den beiden Avengers-Filmen Doomsday und Secret Wars. Momentan wird davon ausgegangen, dass am Ende von Doomsday das uns bekannte Multiversum zerstört wird und die Marvel-Figuren auf der Battleworld landen.

Angesichts der Positionierung von Spider-Man 4 zwischen Avengers 5 und 6 liegt der Schluss nahe, dass sich Peter Parker in seinem vierten Film bereits auf der Battleworld befindet. Da ist es alles andere als undenkbar, dass er plötzlich Jean Gray und anderen X-Men über den Weg läuft.

Fans sind begeistert, egal welche Rolle sie spielt

Zum Abschluss noch ein paar Zitate, die wir auf Social Media anlässlich des Castings von Sadie Sink gefunden haben. Denn eines steht fest: Egal, ob die Darstellerin nun am Ende Gwen Stacey, Black Cat, Jean Gray oder Howard the Duck ist - die Marvel-Fans sind von ihrem Eintritt ins MCU sehr angetan!

»Wenn sie wirklich Jean Grey ist, wird sie ihre Sache richtig gut machen. Sie wäre auch eine tolle Firestar, aber in dieser Phase gibt es viele Superhelden mit Feuer-Kräften. (Quelle)«

»Welche Rolle sie auch immer bekommen hat, ich freue mich für sie, denn sie ist eine meiner Lieblingsschauspielerinnen. (Quelle)«

»Ich würde darauf wetten, dass sie Spider-Gwen spielt. Wenn die Gerüchte stimmen, dass es sich um einen weiteren großen Multiversum-Film handelt […], wird Peter wahrscheinlich auf eine Reihe von alternativen Spideys treffen. (Quelle)«

»Sie wird Hammerhead spielen. (Quelle)«

Bis wir von offizieller Seite erfahren, welche Figur Sadie Sink in Spider-Man 4 spielen wird, müssen wir noch etwas warten. Aber sehr wahrscheinlich bekommen wir noch 2025 handfeste Informationen zum Film und dem Cast. Denkbar wäre die berühmte San Diego Comic Con, die in diesem Jahr vom 24. bis 27. Juli stattfindet, und traditionell als Schauplatz für große Marvel-Ankündigungen dient.