In ganz Deutschland werden Händler für Unterhaltungselektronik geschlossen. Damit folgt der Einzelhandel einem Beschluss von Bund und Ländern, um die weitere Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen.



Wer Spiele zur Abholung (vor)bestellt hat, bekommt in manchen Fällen die Ware zugestellt. Hier der Überblick über die drei großen Märkte Saturn, Mediamarkt und Gamestop Deutschland.

Saturn & Mediamarkt

Sind die Läden geöffnet? Ab dem 18. März sind fast alle Filialen im gesamten Bundesgebiet geschlossen, wie Gameswirtschaft berichtet. Lediglich in Sachsen bleiben die Märkte bis zum 19. März geöffnet, in Thüringen kommt es ja nach Region zu regionalen Abweichungen.

Was ist mit meinen Vorbestellungen? Bestellungen, die zur Abholung im Markt getätigt wurden, können nicht entgegen genommen werden. Laut dem Unternehmen erfolgt stattdessen der Versand via DHL oder Hermes. Aufgrund der aktuellen Lage kann es dabei aber zu Verzögerungen und längeren Wartezeiten kommen.

Kann ich online bestellen? Ja, in einem Statement auf Facebook verweist man darauf, dass Bestellungen in den Online-Shops weiterhin möglich sind. Auch Geräte werden weiterhin geliefert, aber nicht mehr vor Ort eingerichtet oder angeschlossen. Auch hier kann es zu Lieferverzögerungen kommen.

Gamestop

Sind die Läden geöffnet? Bis auf Standorte in Flensburg, Lübeck und Neumünster sind alle Gamestop-Filialen in Deutschland spätestens ab dem 19. März geschlossen. Man richte sich dabei nach den Regierungsbeschlüssen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Auf der Übersichtsseite von Gamestop könnt ihr sehen, welche Shops noch geöffnet sind.

Was ist mit meinen Vorbestellungen? Laut Gamestop können Bestellungen zur Abholung in der Filiale aus technischen Gründen nicht verschickt werden. Kunden müssen also abwarten, bis der entsprechende Store wieder öffnet. Die Ware soll aber weiterhin reserviert bleiben.

Kann ich online bestellen? Aktuell werden alle Online-Bestellungen nach Hause laut dem Unternehmen wie gewohnt bearbeitet und versendet. Lieferungen in die Filiale können aber nicht umgebucht werden. Weitere Infos dazu gibt's auf der FAQ-Seite von Gamestop.

