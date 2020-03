Nvidia fordert Spieler weltweit dazu auf, sich am Kampf gegen das Coronavirus »COVID-19« zu beteiligen. Wer einen PC mit brauchbarer Grafikkarte zuhause stehen hat, kann nämlich einen echten Beitrag zur Forschung leisten. Dafür müsst ihr, ähnlich wie beim Cryptomining, ein Programm auf eurem PC installieren, das dann Protein-Simulationen mithilfe Grafikkarte und CPU durchrechnet.

