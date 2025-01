Scary Movie 6 kommt doch nicht 2025 - jetzt steht der Kinostart offiziell fest

Ob es in Scary Movie 6 auch ein Wiedersehen mit Ghostface gibt? Abwarten. Bildquelle: Miramax

Scary Movie 6 startet am 12. Juni 2026 in den Kinos. Wer also auf einen Release noch in diesem Jahr gehofft hatte, könnte ein kleines bisschen enttäuscht sein.

Fairerweise war es jedoch absehbar, dass es das Comeback der langlebigen Satire erst zu diesem Termin auf die große Leinwand schafft: Schon zur Ankündigung von Scary Movie 6 wurde bekannt, dass der Drehbeginn für 2025 angesetzt wird.

Für Scary Movie kehren die Schöpfer der Filmreihe zurück

Während also ein kleines bisschen Geduld gefragt wird, können sich Fans schon mal auf ein Wiedersehen mit den Wayans-Brüder freuen: Marlon, Shawn und Keenen Ivory hatten bereits die Drehbücher für Scary Movie 1 und 2 geschrieben und standen dafür teilweise auch vor der Kamera - das ist mittlerweile 23 Jahre her.

Jetzt ist das Trio gemeinsam mit Produzent Rick Alvarez zurück, was für Scary Movie definitiv eine Rückkehr zu alter Stärke bedeuten könnte. Ob es darüber hinaus ein Wiedersehen zum Beispiel mit Anna Faris als Cindy Campbell oder Regina Hall als Brena Meeks gibt, bleibt abzuwarten.

1:48 Scary Movie - offizieller Trailer zur legendären Horror-Parodie

Ohnehin bleiben aktuell noch einige Fragen bezüglich Scary Movie 6 offen. Um was genau sich der neue Film drehen wird und wer dafür alles vor der Kamera steht, ist im Moment nicht bekannt.

Zur ursprünglichen Ankündigung von Scary Movie 6 ließen die Wayans zumindest durchblicken:

Wir könnten uns kaum mehr darüber freuen, ein Teil des neuen Scary Movie zu sein und wieder miteinander zu arbeiten. Wir haben dieses Franchise vor mehr als 20 Jahren geschaffen. Wir erinnern uns noch daran, wie sehr die Leute im Kino gelacht haben und hoffen, dass das wieder passieren wird. [...]

Übrigens konnten alle fünf Scary-Movie-Filme zusammen bisher über 896 Millionen US-Dollar einspielen (via Box Office Mojo). Los ging es 2000, während 2013 der fünfte und bis dato letzte Teil der Reihe erschien.

Noch vor Scary Movie kehrt schon am 31. Juli 2025 eine weitere legendäre Slapstick-Komödie zurück: Für das Sequel/Reboot von Die nackte Kanone wird Liam Neeson zu Frank Drebin (Jr.) und tritt damit in die Fußstapfen von Leslie Nielsen.

Ein neuer Schuh des Manitu Spaceballs kommt ebenfalls - mehr dazu könnt ihr unter den Links oben nachlesen.