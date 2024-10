Scary Movie 6 kommt wirklich! Nach 23 Jahren kehren die Macher des Originals zurück

Gebt es zu: Diese Szene aus dem allerersten Scary Movie von 2000 könnt ihr hören. Bildquelle: Miramax

Kein Scherz: Ein neue Scary Movie befindet sich in Entwicklung. Schon im April diesen Jahres wurde bekannt, dass ein sechster Teil der langlebigen Horror-Satire kommen soll. Dazu gibt es jetzt ein Update, das so ziemlich jeden Fan optimistisch stimmen dürfte.

Denn Scary Movie 6 übernimmt nicht irgendwer, sondern das Trio aus Marlon Wayans, Shawn Wayans und Keenen Ivory Wayans. Die drei Brüder schreiben das Drehbuch für den neuen Teil und einer von ihnen nimmt wahrscheinlich auch auf dem Regiestuhl Platz.

Findet Scary Movie mit den Wayans-Brüdern zu alter Stärke?

Falls ihr jetzt eine kleine Gedächtnisauffrischung braucht: Ohne die Wayans wäre Scary Movie wahrscheinlich nie so erfolgreich gewesen, dass das Franchise bis heute fünf Filme umspannt. Das Trio hatte die Drehbücher der ersten beiden Teile geschrieben, die Keenen Wayans sogar inszenierte, während Marlon und Shawn vor der Kamera standen.

Doch mit Scary Movie 2 hatten sich die Brüder von der Reihe verabschiedet und damit waren sie seit 23 Jahren nicht mehr daran beteiligt … zumindest bis jetzt.

Link zum Twitter-Inhalt

Scary Movie 6 könnte spätestens 2026 erscheinen

Die Dreharbeiten zu Scary Movie 6 sollen nun 2025 beginnen, womit der fertige Film 2026 in den Kinos starten könnte. Über die Handlung oder potenzielle Darsteller ist zum aktuellen Zeitpunkt nichts bekannt.

Passend dazu zitiert Deadline die Wayans:

Wir könnten nicht aufgeregter sein, ein Teil des neuen Scary Movie zu sein und wieder miteinander zu arbeiten. Dieses Franchise haben wir vor mehr als 20 Jahren geschaffen. Wir erinnern uns daran, wie die Leute in den Gängen gelacht haben, und hoffen, dass das wieder passieren wird. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Jonathan Glickman und seinem Team bei der neuen Miramax, um diese Lacher in die Kinos zu bringen, wo sie hingehören. Es ist ein doppeltes Wiedersehen.

Alle fünf Scary-Movie-Filme konnten zusammen weltweit über 896 Millionen US-Dollar einspielen (via Box Office Mojo). Die Reihe fand im Jahr 2000 ihren Anfang, bis 2013 der fünfte und bis dato letzte Teil erschien.

Übrigens handelt es sich bei Scary Movie nicht um die einzige kultige Komödie, bei der sich eine Rückkehr anbahnt. So wird zum Beispiel auch an einem neuen Die nackte Kanone gearbeitet, bei dem Liam Neeson in die Fußstapfen von Leslie Nielsen tritt.

Außerdem will Mel Brooks gemeinsam mit Josh Gad seine Star-Wars-Parodie Spaceballs fortsetzen.