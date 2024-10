Deadpool & Wolverine bei Disney Plus streamen? Jetzt ist der Release-Termin offiziell bekannt!

Wer Deadpool & Wolverine bei Disney Plus streamen will, muss sich nicht mehr lange gedulden. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Marvel-Fans, aufgepasst: Deadpool & Wolverine hat endlich einen Release-Termin für Disney Plus! Ab dem 12. November 2024 könnt ihr den neuesten MCU-Film bei dem Streamingdienst im Abo schauen.

Solltet ihr Deadpool & Wolverine also im Kino verpasst haben und nicht extra für ein Video-on-Demand (zum Beispiel bei Amazon Prime Video) zahlen wollen, müsst ihr nicht mehr lange warten.

Hat Deadpool & Wolverine Marvel den Hintern gerettet?

Die Zusammenkunft von Wade Wilson (Ryan Reynolds) und Logan Howlett (Hugh Jackman) startete am 24. Juli 2024 unter der Regie von Shawn Levy in den Kinos - und war ein voller Erfolg! Bei einem Budget von 200 Millionen US-Dollar konnte der Marvel-Film weltweit über 1,3 Milliarden einspielen (via Box Office Mojo).

2:38 Deadpool & Wolverine: Im offiziellen Trailer darf Hugh Jackman endlich wieder die Krallen zeigen

Autoplay

Eine ordentliche Bilanz, die das Marvel Cinematic Universe bitter nötig hatte: Zuletzt taten sich zahlreiche Filme und auch TV-Serien bei Disney Plus recht schwer. Nicht nur, was das Feedback von Kritikern sowie Zuschauern anbelangt, sondern auch, wie zum Beispiel The Marvels oder Secret Invasion quotenmäßig performten.

Doch mit Deadpool & Wolverine hat das MCU offenbar zu alter Stärke gefunden. Zwar ist der Film nicht frei von Kritik (wie wir auch in unserer hauseigenen Review anmerken), kann über eine Laufzeit von knapp zwei Stunden und sieben Minuten dann doch hervorragend unterhalten.

Wie sieht die Zukunft von Marvel aus?

Damit stellt sich natürlich die Frage, wann wir Ryan Reynolds und Hugh Jackman im Marvel Cinematic Universe wiedersehen. Dazu ist zum aktuellen Zeitpunkt nichts offiziell bekannt. Doch etablierten Insidern (via Moviepilot) zufolge haben wir das dynamische Duo definitiv nicht zum letzten Mal gesehen.

Am wahrscheinlichsten ist, dass sich Deadpool und Wolverine spätestens in Avengers: Doomsday und/oder Avengers: Secret Wars blicken lassen. Teil 5 startet am 29. April 2026 in den Kinos, Teil 6 folgt dann am 5. Mai 2027.

Davor geht es aber erstmal mit den folgenden Marvel-Filmen für 2025 weiter:

Mehr dazu, wie die Zukunft des Marvel Cinematic Universe aussieht, könnt ihr natürlich unter den Links oben nachlesen.

Habt ihr Deadpool & Wolverine bereits gesehen und wenn ja, wie gut hat euch die Keilerei zwischen Ryan Reynolds und Hugh Jackman auf der großen Leinwand gefallen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!