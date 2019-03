Division 2 Tagebuch, Politik in Spielen, Marking of Thief und mehr - Die Woche bei Plus

Diese Woche zeigen wir euch, wie bei uns Hardware Tests entstehen, wieso Sascha von The Division 2 überrascht ist und ob Spiele politisch sind. Außerdem ganz groß, unser Marking of Thief.

The Division 2 hat Sascha positiv überrascht - »Ich will diese Schildkröte!«

Sascha und Claire haben mit Tom Clancy nichts am Hut, stehen nicht besonders auf Ubisoft und haben sich null über The Division 2 informiert. Beste Voraussetzungen also, um die beiden in Washington D.C. aufräumen zu lassen, ob sie nun wollen oder nicht. Über The Division 2 hört und liest man überraschend viel Positives, was hat Sascha dazu zu sagen?

Making of Thief: The Dark Projekt - Wie der Meisterdieb aus Camelot ausbrach

Dauerfeuernd rasen wir durch die Schießbuden der späten Neunziger. Doch auf einmal verziehen sich PC-Spieler in stille dunkle Ecken, Dunkelheit statt Grafikglanz, Konfliktvermeidung statt Kampfeslust: 1998 schlich sich ein schwacher Held in die Herzen der PC-Spieler. Dabei drohte dem Stealth-Pionier während seiner Entwicklungsgeschichte mehrfach das Aus.

The Dark Mod - Wer braucht Thief 5, wenn es solche Mods gibt?

Dass Eidos Montreal ein neues Thief entwickelt, ist sehr unwahrscheinlich. Völlig egal, sagt Michael Graf, schließlich gibt es The Dark Mod! Der Umstandt, dass noch immer nicht alle Stealth-Fans diese hervorragende Standalone-Mod auf Basis der Doom 3-Engine kennen, entsetzte uns. Darum stellen die Meisterdiebe Micha und Fritz die Mod in GameStar TV noch mal vor.

»Alles steht voll mit Grafikkarten und Mainboards« - So entstehen unsere Hardware Tests - GameStar TV

Welche Grafikkarte ist derzeit die Beste? Worin unterscheiden sich Prozessoren von Intel und AMD? Und wie funktioniert eigentlich Raytracing? Bei solchen Fragen sind unsere Hardware Redakteure immer die erste Anlaufstelle. Klar, hier sitzen schließlich die Experten wenn es um Latenzen, Fertigungsgrößen und fps geht.

Politik in Spielen - Trump-Kritik in Life is Strange 2: »Wir wollen niemandem sagen, was er zu denken hat«

»Ich will keine Politik in meinen Spielen!« Solche und ähnliche Sätze sehen wir immer wieder in den Kommentarspalten auf GameStar.de. Ubisoft will keine Politik in seinen Spielen, viele Fans wehren sich gegen politische Themen. In Life is Strange 2 dagegen werden Rassismus, Einwanderung und Polizeigewalt behandelt. Wir fragten die Entwickler: Was soll das?

Legendär schlecht: Geisha - Sex als Minispiel: Kurz und enttäuschend

Die Software-Triebtäter von Coktel Vision machen vor keiner Gürtellinie halt: Beim Nachfolger zum Eros-Trash Emmanuelle stolpern wir durch vermurkste Minigames, um Eva vor dem Wollust-Tod im Sexroboter-Labor zu retten. Geisha ist eines der schlechtesten PC-Spiele aller Zeiten. Um zu diesem Urteil zu kommen, reicht schon ein Studium der Story-Zusammenfassung

Hall of Fame der besten Spiele - Blades of Steel

In der Videoserie Hall of Fame stellen wir Spiele-Klassiker für PC und Konsolen vor und erklären, warum sie für uns zu den besten Spielen aller Zeiten gehören und sich einen Platz in der Ruhmeshalle verdient haben. In dieser Folge geht es um den überraschend umfangreichen NES-Eishockey-Klassiker Blades of Steel.

