Schlacht um Mittelerde erfüllt dank gigantischem Fan-Projekt endlich den Traum vieler Fans der Filmtrilogie

Der Hexenkönig von Angmar ist eigentlich die Titelfigur des Addons zu Teil 2. Aber wo ein Wille ist, das ist auch eine Mod und der Fürst der Nazgul ist als spielbarer Held verfügbar.

Der Herr der Ringe: Die Schlacht um Mittelerde gehört zu der Handvoll Spiele, wegen deren ich nach wie vor ein mittlerweile externes Disk-Laufwerk besitze. Das Echtzeitstrategiespiel von Entwickler Danger Close lässt sich nämlich nirgendwo digital kaufen, und die Lizenz, die Publisher Electronic Arts hielt, lief 2009 aus.

Doch es gibt Fans, die an mehr als nur in die Jahre gekommener Technik festhalten, um weiter Schlacht um Mittelerde spielen zu können. Seit 2012 arbeitet eine Gruppe an der Mod Middle Earth: Extended Edition.

Noch mehr Mittelerde

Nach 13 Jahren erschien am 5. April 2025 Middle Earth: Extended Edition in der Version 1.0. Die Mod erweitert das Strategiespiel aus dem Jahr 2004 um zahlreiche neue Inhalte, Verbesserungen am Spiel und mehr Treue zur Lore.

Die Gruppe unter der Führung von Modder Rohirim91 hat in den letzten Jahren komplett neue Maps wie Moria oder Lothlorien entwickelt. Mit den Elben und Haradrim sind außerdem zwei vollständige Fraktionen dazugekommen, die es im Original gar nicht gibt.

9:45 Herr der Ringe - Die Schlacht um Mittelerde war einfach ein grandioses Erlebnis!

Doch auch die bereits vorhandenen Fraktionen wie Rohan, Gondor oder Isengard wurden mit neuen Einheiten und Zaubern erweitert. Zusammen mit diesen Neuerungen wurde auch das gesamte Balancing angepasst.

Zudem wurden die beiden Kampagnen so verändert, dass sie mehr den Geschehnissen aus den Filmen entsprechen. Die KI hat auch eine Auffrischung in Sachen Tolkien-Lore bekommen und verhält sich nun mehr, wie es die Völker Mittelerdes tun würden.

Wie lässt sich die Mod spielen?

Ihr findet Middle Earth: Extended Edition auf moddb.com sogar mit eigenen Installationsassistenten. Aber: Zum Spielen müsst ihr Schlacht um Mittelerde selbst besitzen und mit Patch 1.6 installiert haben.

Wie bereits erwähnt, lässt sich das Spiel digital nirgendwo kaufen. Eine gebrauchte Version kann aber durchaus online erstanden werden.

Ihr könnt zurzeit auf GOG übrigens dafür abstimmen, dass Schlacht um Mittelerde auf der Plattform erscheint und in das Programm für den Erhalt von Klassikern aufgenommen wird.

