Scott Pilgrim kehrt zurück: Netflix kündigt Animationsserie mit (fast) allen Film-Darstellern an

Bessere Nachrichten könnte es für Fans von Scott Pilgrim vs. the World kaum geben: Netflix spendiert dem Kult-Comic eine neue Animationsserie, für die fast der komplette Cast von Edgar Wrights Kinofilm zurückkehrt wie Variety und Deadline berichten. Von Michael Cera über Chris Evans bis zu Mary Elizabeth Winstead und Aubrey Plaza.

Auf Netflix gegen die Welt

Scott Pilgrim wird zur Netflix-Serie: Die Geschichte von Scott Pilgrim wurde bereits als Videospiel und Kinofilm adaptiert, jetzt gibt es eine Animationsserie von Netflix. Erste Infos dazu gab es bereits Anfang 2022, die Produktion des Projekts nimmt nun Fahrt auf. Wann Scott Pilgrim The Anime erscheinen soll, ist aktuell nicht bekannt.

Ein Team aus alten Bekannten: Besonders spannend ist an dem Projekt natürlich, dass so ziemlich alle am 2010 erschienenen Kinofilm beteiligten Darsteller in ihren Rollen zurückkehren. Die Scott Pilgrim-Serie wird außerdem von Regisseur Edgar Wright und Comic-Schöpfer Bryan Lee O'Malley produziert. Letzterer wird außerdem als Showrunner von BenDavin Grabinski unterstützt.

Das sind die Darsteller: Wie bereits erwähnt, leihen die aus dem Kinofilm bekannten Schauspieler den Anime-Versionen ihrer Scott Pilgrim-Charaktere ihre Stimmen. Dazu zählen unter anderem die folgenden:

Michael Cera als Scott Pilgrim

als Scott Pilgrim Mary Elizabeth Winstead als Ramona Flowers

als Ramona Flowers Kieran Culkin als Wallace Wells

als Wallace Wells Ellen Wong als Knives Chau

als Knives Chau Mark Webber als Stephen Stills

als Stephen Stills Johnny Simmons als Young Neil

als Young Neil Anna Kendrick als Stacey Pilgrim

als Stacey Pilgrim Brie Larson als Envy Adams

als Envy Adams Brandon Routh als Todd Ingram

als Todd Ingram Chris Evans als Lucas Lee

als Lucas Lee Mae Whitman als Roxie

als Roxie Satya Bhabha als Matthew Patel

als Matthew Patel Jason Schwarzman als Gideon Graves

Auch der Soundtrack kommt von alten Bekannten: Zu guter Letzt wird Anamanaguchi gemeinsam mit Joseph Trapanese neue Songs für die Netflix-Serie komponieren - Anamanaguchi war bereits für den Soundtrack des Scott Pilgrim vs. the World-Videospiels verantwortlich.

