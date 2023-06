Leak-Screenshots aus Cities: Skylines 2 zeigen erstmals die neue Grafik - und nicht nur das

Cities: Skylines 2 hat noch keine echten Screenshots gezeigt - zumindest offiziell. Dieses Bild hier stammt aus dem ersten Trailer und zeigt keine Spielgrafik.

Da war wohl mal wieder jemand etwas voreilig! Für eine kurze Zeit waren im US-amerikanischen Microsoft-Store Screenshots aus Cities: Skylines 2 zu sehen, die noch gar nicht hätten online sein dürfen. Das Spannende daran: Die Screenshots zeigten erstmals die neue Grafik des Aufbauspiels und beinhalteten auch einen Ausblick auf einige Neuerungen, über die noch nichts bekannt war.

Mittlerweile wurden die Bilder auf den offiziellen Seite wieder entfernt. Allerdings nicht schnell genug. Eifrige Fans haben nicht lange gefackelt und konnten die Bilder mithilfe des Web-Archivs wieder aufrufen und speichern.

Hochladen können wir die geleakten Bilder in dieser News nicht, es gibt sie aber auf anderen Seiten zu sehen.

Das verraten die Screenshots über das Aufbauspiel

Auf Reddit tauschen sich Fans des Vorgängers bereits freudig darüber aus, was die Screenshots alles zeigen. Auch wir haben einen genauen Blick darauf geworfen und Cities: Skylines-Dauerspieler Michael Graf nach seiner Meinung gefragt. Dabei kam eine ganze Liste an spannenden Details heraus.

Realistischere Grafik: Auch wenn Cities: Skylines keinen reinen Comic-Look hatte, war die Farbgebung größtenteils doch eher hell und kontrastreich. Die Screenshots zeigen jetzt aber, dass die Städte etwas entsättigt und damit auch eine ganze Ecke natürlicher wirken.

Weniger Werbung: Zum comichaften-Look von Cities: Skylines trugen auch die zum Teil sehr albernen Werbebanner bei, die in kommerziellen Bezirken die Häuser bedeckten. Gemessen an den Screenshots scheint der Nachfolger das zurückzuschrauben und setzt auf eher dezente Werbung.

Die Tram: Auf den Screenshots sind die Kabel und Gleise einer Straßenbahn zusehen. Dieses Verkehrsmittel wird es also diesmal von Anfang an geben. Im Vorgänger wurde die Tram erst später per Snowfall-DLC nachgereicht.

Neue Straßenmarkierungen: Auf einem Bild von oben ist gut zu sehen, dass die Straßenmarkierungen jetzt mehr Details aufweisen. So sind etwa Kreuzungen nicht länger einfach nur leere Flecken, es gibt auch Geschwindigkeitsmarker auf der Autobahn.

Neue Fußgängerbrücke: Auf einem Bild ist außerdem eine neue Fußgängerbrücke zu erspähen, die über mehrere Autobahnspuren führt und von einer Seilkonstruktion gehalten wird.

Mit noch mehr Zeit lassen sich sicher noch einige weitere Details aus den Screenshots ziehen. Habt ihr vielleicht konntet ihr ja ein paar Entdeckungen machen, die uns entgangen sind? Schreibt sie uns auf jeden Fall in die Kommentare!

Bislang hat Cities: Skylines 2 noch kein Releasedatum. Dass die Bilder nun aber geleakt sind, könnte darauf hindeuten, dass die Entwickler in Bälde neue Infos mitteilen. Höchstwahrscheinlich wird das Spiel am großen Summer-Game-Fest-Wochenende eine Rolle spielen. Vielleicht erfahren wir dann auch einen groben Zeitraum, in dem der neue City-Builder das Licht der Spielewelt erblicken wird.