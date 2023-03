Cities: Skylines 2 kommt! Erster Trailer und Infos zum langerwarteten Aufbauspiel

Noch 2023 soll Cities: Skylines einen Nachfolger bekommen.

Fast acht Jahre nach der Veröffentlichung von Cities: Skylines kündigt der Publisher Paradox Entertainment nun endlich einen Nachfolger für das Aufbauspiel an. Ein konkretes Releasedatum gibt es für Cities: Skylines 2 zwar noch nicht, allerdings soll der Titel noch im Jahr 2023 für den PC, Xbox Series X/S und Playstation 5 erscheinen. In den nächsten Monaten ist also mit deutlich mehr neuen Infos und zusätzlichen Trailern zu rechnen.

Was wissen wir über Cities: Skylines 2?

Im Rahmen der Enthüllung des neuen Aufbauspiels gab es bereits einen ersten Trailer zu sehen, den ihr euch gleich hier anschauen könnt:

2:15 Cities: Skylines 2 im Trailer enthüllt: Das Aufbau-Meisterwerk wird fortgesetzt

Doch gab es neben den schönen Bildern auch handfeste Infos, was die Features von Cities: Skylines 2 angeht? Bei der Ankündigung hielten sich die Entwickler noch mit genaueren Details zurück, einige interessante Infos kommen aber dennoch zusammen:

Release: Falls ihr es in der Einleitung überlesen habt, das Aufbauspiel soll noch 2023 erscheinen, ein genaues Datum wurde aber noch nicht bekannt gegeben.

Falls ihr es in der Einleitung überlesen habt, das Aufbauspiel soll noch erscheinen, ein genaues Datum wurde aber noch nicht bekannt gegeben. Gameplay: Cities: Skylines 2 will die realistischste Stadt-Simulation aller Zeiten bieten und setzt dabei auf Elemente, die wir schon aus dem Vorgänger kennen. So werden nicht nur einzelne Haushalte und die Wirtschaft eurer Metropole aufwändig simuliert, sondern auch der Verkehr mit Autos, Bussen, Bahnen und mehr.

Cities: Skylines 2 will bieten und setzt dabei auf Elemente, die wir schon aus dem Vorgänger kennen. So werden nicht nur einzelne Haushalte und die Wirtschaft eurer Metropole aufwändig simuliert, sondern auch der Verkehr mit Autos, Bussen, Bahnen und mehr. Modding und Anpassbarkeit: Das Aufbauspiel will euch viele Gestaltungs- und Bauoptionen bieten, damit ihr die Stadt eurer Träume errichten könnt. Auch von Spielern erstellte Mods sollen wohl von Anfang an wieder unterstützt werden. Zuletzt war es Michas Meinung nach die Modding-Community, die den Vorgänger weiter spannend bleiben ließ:

Das ist bisher alles, was wir über den potenziellen Aufbauhit Cities: Skylines 2 wissen. Sobald es Neuigkeiten zum Spiel gibt, könnt ihr sie natürlich sofort bei uns finden.

Freut ihr euch über die Ankündigung von Cities: Skylines 2, oder könntet ihr noch ein paar Jahre den Vorgänger spielen? Welche Features wünscht ihr euch für das neue Aufbauspiel, und was soll es anders machen? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!