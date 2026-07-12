Scrubs: 2026 kommen nochmal neue Folgen - zu Staffel 2 des Serien-Revivals gibt’s jetzt ein erstes Bild mitsamt wichtigen Update

Bei dieser Nachricht kann man schon mal Flosse geben. Bildquelle: Disney/ABC

2026 ist ein gutes Jahr für Scrubs-Fans. Nicht nur ist die Kult-Sitcom ziemlich erfolgreich und unter großen Beifall zurückgekehrt, es folgt sogar unmittelbar Nachschub: Staffel 2 des Serien-Revivals soll bereits in diesem Herbst starten.

Und um diesen allemal sportlichen Zeitplan einzuhalten, sind jetzt die Dreharbeiten zu den neuen Folgen gestartet – wie Zach Braff mit einem Foto seines Co-Stars Donald Faison auf Instagram stolz verkündete.

Ja, Scrubs bekommt dieses Jahr wirklich NOCHMAL Nachschub

Wie es mit Scrubs so schnell gehen kann? TV-Fans dürften so rasante Produktionszyklen gar nicht mehr gewohnt sein, wenn neue Seasons teilweise zwei bis drei Jahre auf sich warten lassen. Beachtet aber dabei, dass Sitcoms wie Scrubs schlichtweg weniger aufwändig gedreht und nachbearbeitet werden können.

Bei neun Folgen (Season 2 bekommt jetzt sogar insgesamt zehn) à la 20 Minuten geht das dann auch verhältnismäßig fix. So wurden im Frühjahr 2026 teilweise sogar noch Episoden gedreht, während das Revival im TV bereits angelaufen ist.

Wann genau Staffel 2 der neuen Scrubs-Serie im Herbst dann erscheint, ist aktuell nicht bekannt. Bei uns werden die Folgen dann erneut bei Disney Plus im Streaming-Abo zur Verfügung stehen – nur dann hoffentlich nicht wieder mit einer Monat Verspätung zum US-Release. Daumen drücken!

0:30 Interview: Wir haben mit Zach Braff und Donald Faison über das Comeback von Scrubs gequatscht

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Laut Zach Braff könnte das Scrubs-Revival übrigens sogar insgesamt fünf Staffeln bekommen. Das ist zumindest momentan die Idee und ist wohl vor allem davon abhängig, wie gut die kommenden Folgen ankommen und laufen werden.

Und dafür dürfte man dann auch Wünsche des Publikums berücksichtigen, nochmal altbekannte Fan-Lieblinge vermehrt beziehungsweise verstärkt in den Fokus zu rücken. So soll John C. McGinley als Dr. Cox beispielsweise schon in der zweiten Season mehr zu tun bekommen.

Mehr dazu, was aktuell sonst rund um um Scrubs passiert, könnt ihr unter den Links oben nachlesen.

Zuletzt kam auch Malcolm Mittendrin als weitere Kult-Sitcom aus den 2000ern mit neuen Folgen auf Disney Plus zurück. Doch ob hier nochmal Nachschub geplant ist, bleibt aktuell fraglich.