Auf Netflix gibt's seit acht Jahren ein riesiges Universum mit 13 Serien, das immer weiter wächst

Richard Armitage dürften viele von euch als Zwergenkönig Thorin Eichenschild aus Der Hobbit kennen. Der 54-jährige Schauspieler hat schon in diversen Harlan-Coben-Verfilmungen mitgewirkt. Bildquelle: Netflix

Die Netflix-Serie Nur für dein Leben (engl: I Will Find You) erobert aktuell die Netflix-Charts. Was einige von euch vielleicht nicht wussten: Da, wo die Serie herkommt, gibt’s noch ein Dutzend mehr!

Alle von ihnen basieren auf den Thriller- und Krimi-Romanen des Bestsellerautors Harlan Coben, der mit Netflix mittlerweile eine langjährige Partnerschaft pflegt. Seit acht Jahren veröffentlicht der Streaming-Dienst regelmäßig neue Adaptionen, und die nächste ist bereits in Planung.

Ein sicherer Hafen für Netflix

Im Jahre 2018 erschien mit Safe der erste Grundpfeiler der Harlan-Coben-Kollektion auf Netflix. Seither folgten fast jedes Jahr ein bis drei neue Serien. Mittlerweile könnt ihr ganz gezielt nach dem Universum suchen und findet insgesamt 13 Shows, die sich zu den anderen auf eurer Watchlist gesellen:

Safe (2018) – 8 Folgen mit Michael C. Hall (Dexter, Six Feet Under)

– 8 Folgen mit Michael C. Hall (Dexter, Six Feet Under) Ich schweige für dich (2020) – 8 Folgen mit Richard Armitage (Der Hobbit, Storm Hunters) und Anthony Head (Buffy, Ted Lasso)

– 8 Folgen mit Richard Armitage (Der Hobbit, Storm Hunters) und Anthony Head (Buffy, Ted Lasso) Das Grab im Wald (2020) – 6 Folgen mit Grzegorz Damiecki (Schindlers Liste, Fucking Bornholm)

– 6 Folgen mit Grzegorz Damiecki (Schindlers Liste, Fucking Bornholm) Wer einmal lügt (2021) – 8 Folgen mit Richard Armitage (Der Hobbit, Storm Hunters) und James Nesbitt (Der Hobbit, Bloody Sunday)

– 8 Folgen mit Richard Armitage (Der Hobbit, Storm Hunters) und James Nesbitt (Der Hobbit, Bloody Sunday) Kein Frieden den Toten (2021) – 8 Folgen mit Mario Casas (Bird Box, Drei Meter über dem Himmel)

– 8 Folgen mit Mario Casas (Bird Box, Drei Meter über dem Himmel) Kein Lebenszeichen (2021) – 5 Folgen mit Finnegan Oldfield (Nocturama, Marvin)

– 5 Folgen mit Finnegan Oldfield (Nocturama, Marvin) Sie sehen dich (2022) – 6 Folgen mit Grzegorz Damiecki (Schindlers Liste, Fucking Bornholm)

– 6 Folgen mit Grzegorz Damiecki (Schindlers Liste, Fucking Bornholm) In ewiger Schuld (2024) – 8 Folgen mit Michelle Keegan (Eine Frau an der Front, Coronation Street) und Richard Armitage (Der Hobbit, Storm Hunters)

– 8 Folgen mit Michelle Keegan (Eine Frau an der Front, Coronation Street) und Richard Armitage (Der Hobbit, Storm Hunters) Ich vermisse dich (2025) – 5 Folgen mit Rosalind Eleazar (Slow Horses, David Copperfield) und Richard Armitage (Der Hobbit, Storm Hunters)

– 5 Folgen mit Rosalind Eleazar (Slow Horses, David Copperfield) und Richard Armitage (Der Hobbit, Storm Hunters) Kein böser Traum (2025) – 6 Folgen mit Cezary Lukaszewicz (Jack Ryan, Loving Vincent)

– 6 Folgen mit Cezary Lukaszewicz (Jack Ryan, Loving Vincent) In seinen Händen (2025) – 6 Folgen mit Juan Minujín (El marginal, Im Dreck)

– 6 Folgen mit Juan Minujín (El marginal, Im Dreck) Such mich nicht (2026) – 8 Folgen mit James Nesbitt (Der Hobbit, Bloody Sunday) und Minnie Driver (Arcane, Finding Emily)

– 8 Folgen mit James Nesbitt (Der Hobbit, Bloody Sunday) und Minnie Driver (Arcane, Finding Emily) Nur für dein Leben (2026) – 8 Folgen mit Sam Worthington (Avatar, Kampf der Titanen) und Milo Ventimiglia (Gilmore Girls, This Is Us)

1:39 Nur für dein Leben: Die neue Miniserie ist bereits die 13. Netflix-Verfilmung eines Romans von Bestsellerautor Harlan Coben

Autoplay

Zusammen kommen die Miniserien auf stolze 90 Folgen. Solltet ihr das ganze Universum nachholen, kommt ihr auf eine Gesamtlänge von etwa 60 bis 75 Stunden. Wenn ihr jeden Abend entspannt eine Episode schauen möchtet, seid ihr gut drei Monate lang beschäftigt.

Die nächste Adaption kommt!

Wie Deadline kurz nach dem Release der aktuellen Serie Nur für dein Leben berichtet, ist der Cast für die nächste Umsetzung schon in trockenen Tüchern. In der zwölfteiligen Myron-Bolitar-Krimireihe wird Pulse-Star Colin Woodell die Hauptrolle des titelgebenden Ex-Basketballers übernehmen, der regelmäßig in gefährliche Kriminalfälle reingezogen wird. Also wir sprechen hier von Mordanschuldigungen, Entführungen, dunklen Machenschaften und Verschwörungen – also alles, was das Krimi- und Thriller-Herz so begehrt.

Riverdale-Schauspieler KJ Apa spielt Myrons exzentrischen, besten Freund Windsor Horne Lockwood III – kurz: Win . Ebenfalls mit dabei ist Diane Guerrero (Orange Is The New Black) als stellvertretende Geschäftsführerin von Myrons Sportagentur, Esperanza Diaz.

Mit 12 Büchern könnte hier die erste Nicht-Mini-Serie anstehen. Demnach bietet die Reihe genug Stoff, um über eine Staffel hinauszugehen. Als Showrunner fungieren David E. Kelley (Big Little Lies, Ally McBeal) und Kyle Long (Suits, Unsolved).

Wann wir mit Staffel 1 rechnen können, ist aktuell noch nicht bekannt. Da der wichtigste Teil der Besetzung aber schon feststeht, ist eine Veröffentlichung im Jahre 2027 nicht ganz unwahrscheinlich.