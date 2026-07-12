Moment, ist das hier etwa ein neues Battlefield? Nein, das ist War Thunder mit Infanterie, Helis und jetzt auch Humvees

Das sieht auf dem ersten Blick vielleicht nicht nach War Thunder aus, ist aber definitiv War Thunder.

Eigentlich wird in War Thunder der Krieg ja eher hinter dem Steuer von Panzern, Flugzeugen oder Schiffen ausgetragen. Die Militärsimulation zeichnete sich vor allem durch ihre Fahrzeugschlachten aus.

Doch mit dem neuen Spielmodus Infanterie probiert sich das Entwicklerstudio Gaijin Entertainment nun an Gefechten zu Fuß, was in Anbetracht des Gameplays allemal an Battlefield erinnert.

Seht am besten einfach mal selbst:

0:53 Japp, das hier ist tatsächlich War Thunder - muss Battlefield 6 jetzt zittern?

So könnt ihr War Thunder: Infantry aktuell spielen

Infantry (oder zu deutsch: Infantry) befindet sich aktuell noch in einer Closed Beta, die Ende 2025 mit dem letzten Winter-Update offiziell gestartet ist. Allerdings kommt hier nicht jeder rein, für den Zugang wird nämlich eine erfolgreiche Registrierung beziehungsweise Bewerbung vorausgesetzt.

Auf der offiziellen Website könnt ihr euer Glück probieren.

Das hat War Thunder: Infantry bisher geboten

Bisher gab es die folgenden Inhalte:

Mit dem osteuropäischen Granitograd und der Wüsten/Stadt-Map Al-Massa insgesamt zwei Karten .

. Zwei Fraktionen (USA und Russland), die sich aufgrund der ihnen jeweils zur Verfügung stehenden Waffen und Fahrzeugen voneinander unterscheiden

(USA und Russland), die sich aufgrund der ihnen jeweils zur Verfügung stehenden Waffen und Fahrzeugen voneinander unterscheiden Waffen: Spieler der USA-Fraktion können etwa auf die M4A1, M16A4, SCAR-L, XM5, TAC-50, M249 Para, MAC-11 PDW und M110 SDMR zurückgreifen. Der Russland-Fraktion stehen wiederum die AK-12, AK-74M, AK-15, RPK-74M, PP-19, SVDM, KSVK und Kord 6P6 zur Verfügung.

Spieler der USA-Fraktion können etwa auf die M4A1, M16A4, SCAR-L, XM5, TAC-50, M249 Para, MAC-11 PDW und M110 SDMR zurückgreifen. Der Russland-Fraktion stehen wiederum die AK-12, AK-74M, AK-15, RPK-74M, PP-19, SVDM, KSVK und Kord 6P6 zur Verfügung. Fahrzeuge: Für die USA stehen der Kampfpanzer M1A2 SEP V2, das Flak LAV-AD und der Apache-Hubschrauber AH-64A bereits. Russland bietet wiederum den Kampfpanzer T-90M, die Flak 2S6 Tunguska und den Mi-28M Kampfhubschrauber.

Für die USA stehen der Kampfpanzer M1A2 SEP V2, das Flak LAV-AD und der Apache-Hubschrauber AH-64A bereits. Russland bietet wiederum den Kampfpanzer T-90M, die Flak 2S6 Tunguska und den Mi-28M Kampfhubschrauber. Bei den Spielmodi könnt ihr euch außerdem zwischen Arcade und Realistisch entscheiden. Letzterer verzichtet unter anderem auf Feindmarker, fraktionspezifische Ausrüstung und kommt mit härteren Respawn-Regeln daher.

Mit Kivu bekommt War Thunder Infantry jetzt seine dritte und bisher größte Map für insgesamt 128 Spieler.

Das ist in Phase 3 der Closed Beta jetzt neu und anders

Die taufrische dritte Beta-Phase kommt jetzt mit allerlei neuen Inhalten, hier haben wir für euch die wichtigsten Änderungen rausgepickt:

die in Zentralafrika angesiedelte neue Map namens Kivu , bei der es sich um die bislang größte für den Infantry-Modus handelt. Darauf können 64 gegen 64 (also insgesamt 128) Spieler pro Sitzung gegeneinander antreten.

, bei der es sich um die bislang größte für den Infantry-Modus handelt. Darauf können pro Sitzung gegeneinander antreten. beide bislang verfügbaren Fraktionen kommen mit jeweils neuer Ausrüstung und neuen Charaktermodellen daher, die auf das Setting der Karte abgestimmt sind.

Humvees als leichte Transportfahrzeuge mit Platz für bis zu fünf Soldaten.

als leichte Transportfahrzeuge mit Platz für bis zu fünf Soldaten. verschiedenen Gameplay- und Balancing-Anpassungen basierend auf dem bisherigen Spieler-Feedback.

so zum Beispiel eine Überarbeitung der vier verschiedenen Klassen, womit Spezialwaffen (wie RPGs und Flugabwehrraketen) und Drohnen nicht mehr jedem Soldaten zur Verfügung stehen. Ebenso wurde die Spawn- und Respawn-Mechanik überarbeitet, um zu lange Laufwege auf der neuen Karte zu vermeiden.

Alle weiteren Details zu War Thunder: Infantry und was es jetzt für Neuerungen für die Closed Beta gibt, könnt ihr im offiziellen Blogpost nachlesen.

Und was passiert aktuell so bei Battlefield? Es ist etwas … durchwachsen. So hat die neueste Map Kairo Bazaar zuletzt für große Begeisterung unter Spielern gesorgt. Und dann wurde eine von Fans heiß erwartete Änderung angekündigt, bei der es sich aber dann doch um ein Versehen handelt. Mehr Infos dazu findet ihr unter den Links oben.