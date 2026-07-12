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God of War Laufey wird eines der letzten PS5-Spiele mit einer physischen Disc-Version und das lässt uns den Release-Zeitraum großzügig eingrenzen

Sony beendet ab Januar 2028 die Produktion physischer Versionen von Playstation-Spielen. God of War Laufey erscheint offiziell noch auf Disc. Hmmmm …

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Vali Aschenbrenner
12.07.2026 | 10:13 Uhr

God of War Laufey hat noch keinen offiziellen Release-Termin, könnte mit dem neuesten Statement seitens der Santa Monica Studios nicht zu lange auf sich warten lassen. God of War Laufey hat noch keinen offiziellen Release-Termin, könnte mit dem neuesten Statement seitens der Santa Monica Studios nicht zu lange auf sich warten lassen.

Ab Januar 2028 gibt es keine Discs mehr für neue Playstation-Spiele. Mit dieser Ankündigung hat Sony erst kürzlich für einen großen Aufruhr in der Gaming-Community gesorgt, der noch immer nicht abgeklungen ist. Wie sich daraufhin herausstellte, ist diese Entscheidung auch schon lange in Stein gemeißelt.

Im Zuge der Kontroverse, dass Sony zukünftig einzig und allein auf digitale Lizenzen für ihre Spiele setzen wird, haben sich jetzt die Santa Monica Studios zu ihrem neuesten Projekt geäußert: God of War Laufey, bei dem nicht länger Kratos, sondern dessen titelgebende Frau und die Mutter seines Sohnes Atreus im Mittelpunkt steht.

Ja, God of War Laufey kommt noch als Disc

Konkret haben die Entwickler nun offiziell bestätigt, dass God of War Laufey tatsächlich noch eine physische Disc-Version bekommen wird.

Gute Nachrichten für Spiele-Fans, die ihre Sammlung lieber im Regal als in einer digitalen Bibliothek beherbergen und ihre Versionen auch mal Freunden ausleihen wollen.

Video starten 15:57 Laufey geht zurück zum alten God of War - zumindest ein bisschen

Was das für den Release-Termin von God of War Laufey bedeuten könnte

Spannend ist aber auch die Implikation bezüglich des Releases-Zeitraums, die die Ankündigung der Santa Monica Studios mit sich bringt. Bisher haben sich die Entwickler nämlich noch gar nicht dazu geäußert, wann God of War Laufey erscheinen soll.

In Anbetracht der Tatsache, dass Sony erst im Januar 2028 physische Versionen kickt, dürfte God of War Laufy damit davor erscheinen – also irgendwann 2027 – und damit nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen.

Alles, was wir bisher sonst über God of War Laufey wissen könnt ihr übrigens unter den folgenden Links lesen:

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Rockstar geht derweil mit GTA 6 schon einen anderen Weg: Obwohl der nächste Teil der Grand-Theft-Auto-Reihe am 19. November 2026 für Playstation 5 und Xbox Series X/S erscheint, kommt das Spiel komplett ohne Disc aus.

Wer sich GTA 6 also physisch bestellt oder dafür in den Laden geht, bekommt lediglich eine Box mit einem Download-Code. Die Entscheidung dürfte Rockstar beziehungsweise Publisher Take-Two aber unabhängig von Sony getroffen haben. 

Bis Sonys Maßnahme komplett greift, erscheinen vor Januar 2028 dann noch PS5-exklusive Spiele wie Marvel’s Wolverine am 15. September 2026 oder Intergalactic: The Heretic Prophet irgendwann 2027.

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