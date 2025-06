Der Scrubs-Chef weiß: Alle finden Staffel 9 blöd und daraus hat man für das Reboot gelernt

Das Scrubs-Reboot widmet sich wieder voll und ganz der Bromance von Turk und J.D. Bildquelle: ABC

Für viele Fans ist Scrubs die perfekte Sitcom der 2000er, wäre da nicht die verflixte Staffel 9! Ein neuer Cast, der neue Hauptfiguren anstelle von J.D. (Zach Braff), Turk (Donald Faison) und Co. in den Fokus rückt, fand bei zahlreichen Anhängern der Ärzte-Serie keinen Anklang - um es gelinde zu formulieren.

So steht zum Beispiel bei Rotten Tomatoes der durchschnittliche Zuschauer-Score von Staffel 9 mit mageren 37 Prozent im krassen Gegensatz zu allen vorangegangenen Seasons. Die kommen nämlich in der Regel auf mindestens 90 Prozent.

Diesem unweigerlichen Tiefpunkt von Scrubs ist sich auch der Serien-Chef Bill Lawrence mehr als bewusst. Er arbeitet aktuell an einem Serien-Reboot, das eigentlich auch einer zehnten Staffel gleichkommen möchte.

Und für die geplante Rückkehr von J.D. und seinen Kolleginnen und Kollegen will Lawrence definitiv aus der verhassten neunten Staffel gelernt haben - wie er im Interview mit TV Line durchblicken lässt:

Ich hasse es, wenn die Leute immer sagen Oh, das neunte Jahr war so miserabel. Nein, war es nicht. Da wird gerne rumgemosert [...], aber ich bin trotzdem froh, dass wir es so gemacht haben. Ich war [bei dieser Staffel] nicht so sehr involviert, aber die Autoren haben einen fantastischen Job gemacht und auch [alle neuen Darsteller] haben jetzt tolle Karrieren, weil sie ebenso richtig gut darin waren.

Wäre [Staffel 9] ein Spin-off mit einem Titel in der Richtung: Scrubs: Med oder Scrubs: Med School gewesen, wäre man nicht so hart damit ins Urteil gegangen. Aber ich verstehe, warum diese Entscheidung aufgrund eines wirtschaftlichen Standpunktes getroffen wurde.

[Das Reboot/die neue Staffel] heißt nun Scrubs und wir beginnen von Anfang an mit J.D. und Turk.