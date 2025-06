Malcolm Mittendrin: Die neuen Folgen verzichten auf den alten Dewey und Bryan Cranston verrät, warum

Mit (fast) dem kompletten Cast von Malcolm Mittendrin gibt es beim geplanten Serien-Comeback ein Wiedersehen. Bildquelle: 20th Century Studios/Disney

Die Kult-Sitcom Malcolm Mittendrin kehrt nach fast 20 Jahren mit vier neuen Folgen zurück. Dabei gibt’s ein Wiedersehen mit vielen vertrauten Gesichtern, nur auf eines müssen wir verzichten: Erik Per Sullivan wird nicht als Dewey auftreten.

Mit Caleb Ellsworth-Clark wurde aber ein längst ein Ersatz gefunden, den Fans bereits mit offenen Armen empfangen. Denn die Ähnlichkeit passt zu gut, wovon ihr euch hier überzeugen könnt:

Wieso Erik Per Sullivan nicht länger Dewey spielt

Doch warum kehrt Erik Per Sullivan nicht zurück? Dahinter steckt ein simpler Grund, wie jetzt Bryan Cranston in einem neuen Interview verrät. Der alte Dewey-Darsteller hat mit der Schauspielerei schlichtweg abgeschlossen, stattdessen konzentriert er sich auf eine ganz andere Karriere.

Im Gespräch mit Entertainment Weekly geht der Cranston, der in Malcolm Mittendrin natürlich als Familienvater Hal auftritt, auf eine Unterhaltung mit Sullivan ein:

Es ist einfach großartig, diese Jungs zu sehen, die mal meine Jungs waren, und jetzt in meinem Alter von damals sind und jetzt eigene Kinder haben. [Erik Per Sullivan als Dewey] ist der Einzige, der nicht zurückkehrt. Ich habe mit Erik gequatscht und meinte zu ihm: Hey, wir machen die neue Serie! Wir kommen zurück. Und er erwiderte darauf: Oh, das ist fantastisch! Und ich wiederum: Ja, wir freuen uns darauf, dich dabei zu haben. Worauf er meinte: Oh, nein, nein. Ich möchte nicht. Aber es wird sicher fantastisch. Tatsächlich geht er gerade auf [die private Universität] Harvard. Er ist wirklich, wirklich clever und macht momentan seinen Abschluss als Master. Zu mir hat er gemeint: Oh Gott, nein, ich habe seit ich neun bin oder so nicht mehr geschauspielert und das ist nichts mehr für mich.

Während Erik Per Sullivan also aussetzt und Caleb Ellsworth-Clark in seine Fußstapfen tritt, kehrt der restliche Cast von Malcolm Mittendrin aber definitiv zurück. So könnt ihr euch unter anderem auf ein Wiedersehen mit den folgenden Darstellern in ihren jeweiligen Rollen freuen:

Frankie Muniz als Malcolm

als Malcolm Bryan Cranston als Hal

als Hal Jane Kaczmarek als Lois

als Lois Justin Berfield als Reese

als Reese Christopher Masterson als Francis

Wann genau die neuen Folgen zu Malcolm Mittendrin und unter was für einem Titel starten, ist aktuell nicht bekannt. Fest steht lediglich, dass die vier Episoden bei Disney Plus landen - dort findet ihr auch die sieben vorangegangenen Staffeln, die insgesamt 151 Episoden umfassen.

Und falls ihr euch fragt, was es eigentlich mit der ominösen Zeichentrickserie im Intro auf sich hat, bekommt ihr unter den Links oben die Antwort.