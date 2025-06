Scrubs: Wie es im Reboot um J.D. steht, wird Fans das Herz brechen

Im Scrubs-Reboot wird es J.D. nach 24 Jahren nicht besser ergehen - aber das hat einen guten Grund. Bildquelle: ABC

Scrubs war immer eine Gute-Laune-Sitcom, ist aber gleichzeitig nie davor zurückgeschreckt, ernste und traurige Themen anzusprechen. Daran will der Serien-Schöpfer Bill Lawrence nichts ändern, dessen geplanter Reboot auch als Staffel 10 durchgehen könnte.

Denn dafür soll die alte Garde aus J.D. (Zach Braff), Turk (Donald Faison), Elliot (Sarah Chalke), Carla (Judy Reyes) und Dr. Cox (John C. McGinley) zurückkehren - zumindest Braff steht für das Scrubs-Reboot bereits unter Vertrag.

J.D. hat es selbst im Scrubs-Reboot nicht leicht

Nun hat Zach Braff ein paar erste Story-Details verraten und an welchem Punkt wir J.D. in seinem Leben wiedersehen werden. Und tatsächlich sieht es für den mittlerweile versierten Arzt alles andere als rosig aus.

Zu Gast auf dem ATC TV Festival berichtet Braff (via Collider):

Als Bill [Lawrence] und ich uns [über die Story] den Kopf zerbrochen haben, haben wir uns gefragt: Wie fangen wir den Geist der [Original-]Serie ein - also den Humor und das Herz und all die Fantasie-Vorstellungen und all die Sachen, die wir so sehr geliebt haben? [Das ursprüngliche Scrubs] drehte sich also um einen jungen Arzt, der eine völlig neue Welt betritt. Damit dachten wir uns: Wie wäre es, mit 50 Jahren noch als Arzt in einem System zu arbeiten, das einen zermürbt? Heutzutage ist es erbarmungslos, als Arzt zu arbeiten. Wir wollten außerdem zeigen: Wie sieht jetzt das Leben [von J.D.] aus? Natürlich kann er weiterhin seine Bromance, seine Liebe und seine Freundschaften haben. Aber wir wollten das von der anderen Seite betrachten, wie das für jemanden aussieht, der durch das System zermürbt wurde und sich all die Zeit mit all diesem Zeug beschäftigen musste?

Es ist natürlich immer schwer, die Helden seiner Jugend leiden und scheitern zu sehen. Beim Serien-Comeback von Scrubs handelt es sich demnach allerdings um eine bewusste Entscheidung, die man für J.D. getroffen hat: Ihn weiter als Menschen zu inszenieren, der wie wir alle mit seinen eigenen Problemen zu kämpfen hat.

Wann die Quasi-Staffel-10 für Scrubs erscheinen soll, ist aktuell nicht bekannt. Nachdem Bill Lawrence eine neue Geschichte ausgetüftelt hat, ist er gerade dabei, für das Reboot alte und neue Darsteller zusammenzutrommeln. Und das war offenbar schon mit der ein oder anderen Hürde verbunden.

Scrubs ist übrigens nicht die einzige Kult-Sitcom der 2000er, die in absehbarer Zeit ihr Comeback feiert. So soll auch Malcolm Mittendrin zurückkehren, für das erst kürzlich vier neue Folgen abgedreht wurden. Auch hier steht noch kein Release-Datum fest, es dürfte aber noch 2025 bei Disney Plus losgehen.

Mehr dazu könnt ihr unter den Links oben nachlesen.