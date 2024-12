Secret Level: Die Amazon-Serie bekommt eine 2. Staffel und Fans haben einen großen Wunsch

Eine der Folgen von Secret Level widmet sich den Space Marines. Bildquelle: Amazon Prime Video

Secret Level ist eine Anthologie-Serie auf Amazon Prime, die in 15 Episoden je eine Kurzgeschichte aus einem einzelnen Videospiel erzählt. Seit dem 17. Dezember 2024 können Prime-Abonnenten alle Folgen streamen. Für Fans der Animations-Serie gibt es bereits gute Nachrichten: Eine 2. Staffel ist in Planung.

Die bisherigen Folgen basieren auf Spielen wie Sifu, Warhammer 40K, Unreal Tournament, New World und Mega Man.

Secret Level geht weiter

Laut Variety hat Amazon die Serie um eine weitere Staffel verlängert, es gibt jedoch noch keine Infos über die Spiele, die für die neuen Folgen als Vorlage für die Kurzgeschichten dienen.

Ob Tim Miller, der Regisseur des ersten Deadpool und Schöpfer der Netflix-Produktion Love, Death and Robots, wieder als führender Kopf hinter der Fortsetzung von Secret Level fungiert, ist nicht bekannt.

1:36 Wunderschöner Cyberpunk-Trip: Secret Level zeigt asiatisches Kampfspektakel

Fans wollen längere Folgen

Unter dem Reddit-Beitrag von DemiFiendRSA zur Bestätigung der 2. Staffel bringen viele Fans den Wunsch zum Ausdruck, dass die neuen Folgen länger werden sollen. In der aktuellen Staffel liegt die Laufzeit zwischen 8 und 19 Minuten.

Nutzer N7_Reaver schreibt: »Bitte macht die Folgen länger, damit sie ein zufriedenstellendes Ende haben.« Dem stimmt Jaydeekay80 zu und schreibt als Beispiel, dass die »Mega-Man-Episode viermal so lang hätte sein müssen«.

Auch chaosking65 hätte gern mehr von einem Spiel gesehen: »Die Sifu-Episode, die nur 7 Minuten oder so lang war, war für mich ein Stich ins Herz. Ein so einzigartiges und wunderschönes Spiel, was den visuellen Stil, die Musik und den Kampf angeht, hat so viel mehr verdient.«

Zur neuen Staffel gibt es bisher keine Details, es ist also nicht bekannt, ob sich bei der Episodenlänge etwas ändert. Die kurze Laufzeit liegt jedoch bei einer Sammlung von Kurzgeschichten in der Natur der Sache.

Wunschliste für weitere Spiele

In den Kommentaren finden sich viele Vorschläge, welche Spiele noch als animierte Kurzgeschichten umgesetzt werden sollten. Große Einigkeit herrscht dabei, mehr aus Warhammer 40K sehen zu wollen.

Aber auch Portal oder Half-Life halten viele Nutzer für geeignete Kandidaten. Für Helldivers 2 können sich ebenfalls viele begeistern, gleiches gilt für Fallout und World of Warcraft.