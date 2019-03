Lange ist es nicht mehr hin, bis Sekiro: Shadows Die Twice erscheint und um den Release weiter zu bewerben, hat From Software ein Live-Event in Japan veranstaltet, das via Stream übertragen wurde. Dabei wurden ganze 23 Minuten Gameplay-Material live vorgespielt und haufenweise Screenshots und Artworks präsentiert.

Dazu zählt auch ein erster Blick auf die Karte der Spielwelt, die wir in Sekiro bereisen werden. Die Map hält sich stimmungsvoll im antiken japanischen Zeichenstil und nennt sechs unterschiedliche Regionen. Bei den Regionen handelt es sich nach der Übersetzung des Reddit-Users mhcadchen um:

Dragon Spring River

Ashina Outskirts

Main Castle

Ashina Reservoir

Abandoned Dungeon

Mount Kongo

Profi am Werk

Durch das Programm während des eineinhalbstündigen Streams führte Yasuhiro Kitao, Marketing Manager des Entwicklerstudios From Software. Für das Live-Gameplay sorgte allerdings jemand, der sich mit den Spielmechaniken vermutlich besser auskennt als jeder andere - Masaru Yamamura, der Lead Game Designer von Sekiro.

Dieser greift während der Präsentation selbst zum Controller und stellt einige der Spielelemente vor, die Sekiro auszeichnen. Dazu gehören neben dem Kampfsystem, das sich trotz kleinerer Änderung noch sehr an den Dark-Souls-Spielen orientiert, auch die neuen Schleichmechaniken. Besonders die Handprothese mit ihren zahlreichen Funktionen kommt immer wieder zum Einsatz und dient mal als Greifhaken, mal als Axt.

Während eines Kampfes gegen einen größeren Feind wird zudem klar, dass sich dem namensgebenden Held Sekiro gelegentlich auch NPCs anschließen, die in den Kämpfen mitmischen. Auch der von der Tokyo Game Show bekannt Bosskampf gegen den korrumpierten Mönch ist wieder zu sehen.

Sekiro: Shadows Die Twice erscheint am 22. März. Erst kürzlich wurden die Hardware-Anforderungen bekanntgegeben, die auch auf hohen Einstellungen noch moderat ausfallen.

Battle Royale vom Dark-Souls-Erfinder? Hidetaka Miyazaki würde es gerne ausprobieren

Sekiro: Shadows Die Twice - Screenshots & Artworks aus dem Livestream ansehen