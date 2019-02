Freunde von Dark Souls und Japano-Settings haben sich den 22. März schon rot im Kalender angekreuzt. Dann erscheint Sekiro: Shadows Die Twice, das neueste Spiel des Entwicklers der Souls-Reihe und Bloodborne. Jetzt hat das Team auf Steam auch die Systemvoraussetzungen veröffentlicht.

Einen allzu starken Rechner braucht ihr nicht, um euch auf euren virtuellen Rachefeldzug zu begeben. Die benötigten Anforderungen sind sehr moderat und selbst mit einem älteren System könnt ihr bereits die empfohlenen System Specs erreichen.

Minimale Systemanforderungen:

Betriebssystem: Windows 7, 8, 10 (64 Bit)

Prozessor: Intel Core i3-2100 / AMD FX-6300

Arbeitsspeicher: 4 GB RAM

Grafik: Nvidia Geforce GTX 760 / AMD Radeon HD 7950

DirectX-Version: 11

Festplatte: 25 GB verfügbarer Speicherplatz

Soundkarte: DirectX-11-kompatibel

Empfohlenene Systemanforderingen:

Betriebssystem: Windows 7, 8, 10 (64 Bit)

Prozessor: Intel Core i5-2500k / AMD Ryzen 5 1400

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Grafik: Nvidia Geforce GTX 970 / AMD Radeon RX 570

DirectX-Version: 11

Festplatte: 25 GB verfügbarer Speicherplatz

Soundkarte: DirectX-11-kompatibel

Mehr Infos zu Sekiro

Sekiro soll sich vom Gameplay her an Dark Souls orientieren, aber doch stellenweise sein eigenes Süppchen kochen. Vor allem die Kämpfe will das Spiel ganz anders umsetzen. Außerdem müsst ihr auf den bekannten Multiplayer-Modus mit Phantomen und Invasionen verzichten: Sekiro ist ein reines Singleplayer-Spiel. Dafür dürft ihr es aber pausieren.

Ein kürzlich veröffentlichter Story-Trailer erklärt zudem die Geschichte von FromSoftwares neuem Titel. Sekiro spielt in einer Fantasy-Version des Japans der Sengoku-Zeit. Das Storytelling selbst soll verständlicher sein als noch in Dark Souls und weniger Fragen aufwerfen.

Plus-Video: Das Geheimnis hinter Dark Souls - Sterben ist Pflicht

Sekiro: Shadows Die Twice - Screenshots ansehen