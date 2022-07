Serpent Moon: Im neuen Event von Hunt Showdown steckt mehr drin, als gewohnt

Hunt Showdown ist schon so ein unglaublich stimmungsvoller Shooter, wie ihr in unserem Test nachlesen könnt. Das neue Event Serpent Moon schraubt die Atmosphäre jetzt aber nochmal ein ganzes Stück nach oben und taucht die Landschaft in gespenstisch-grünes Mondlicht. Der Trailer sieht jedenfalls spektakulär aus:

Aber nicht nur der Look verändert sich, auch in Sachen Gameplay-Mechanik hat sich Crytek diesmal etwas anderes einfallen lassen. Hier der schnelle Überblick zu Hunt Showdown - Serpent Moon:

Wann startet das Event? Serpent Moon läuft vom 27. Juli bis 26. September, ihr habe also zwei volle Monate Zeit um alle neuen Waffen und Gegenstände freizuschalten und euch auf Schlangenjagd zu begeben. Moment, wieso Schlangenjagd? Wir erklären es im nächsten Punkt!

Wann startet das Event? Serpent Moon läuft vom 27. Juli bis 26. September, ihr habe also zwei volle Monate Zeit um alle neuen Waffen und Gegenstände freizuschalten und euch auf Schlangenjagd zu begeben. Moment, wieso Schlangenjagd? Wir erklären es im nächsten Punkt!

Was ist anders als früher? Diesmal sind kleine Körbe mit Giftschlangen auf den Maps verteilt. Und wie bei vorherigen Events gilt: Objekte aufspüren, zerstören, Eventpunkte erhalten. Der Clou: Diesmal könnt ihr die Schlangen auch einfangen, zu Altaren bringen und dort im Feuer opfern, um doppelt so viele Punkte zu bekommen.

Warum ist das spannend? Wenn ihr die Schlangen einsammelt, riskiert ihr natürlich gebissen und vergiftet oder von anderen Jägern ausgeschaltet zu werden, bevor ihr einen Altar erreicht! Spieler sollten also das Risiko sorgsam gegen die Aussicht auf doppelte Eventpunkte abwägen, was zu einer interessanten neuen Dynamik führen dürfte.

Wie funktioniert der Event Pass? Wie immer steigt ihr durch gesammelte Eventpunkte im Pass auf und schaltet unterwegs die neuen Waffen, Skins und Gegenstände frei. Zusätzlich winken auch kleine Story- und Lore-Schnipsel, mit denen ihr mehr über die Hintergründe von Serpent Moon erfahrt.

Ein Highlight: Die neuen Waffen

Das Sparks-Gewehr kommt jetzt im kurzen Pistolen-Format daher und kann so sogar im Akimbo-Stil (also in jeder Hand eine Waffe) genutzt werden. Dabei behält die Sparks ihre Haupteigenschaft bei: Nur ein Schuss, extrem hoher Schaden!

Dazu kommt die neue Romero Alamo, welche die eigentlich einschüssige Shotgun mit einem experimentellen Magazin versieht, sodass ihr beim Auf- und Zuklappen des Laufs automatisch eine frische Patrone ladet.

Unser Tipp zum Event

Ihr könnt übrigens mehr Eventpunkte verdienen, indem ihr verschiedene Booster nutzt. Als Booster fungieren spezielle Aufträge, die ihr zum Beispiel über den Eventpass selbst bekommt.

Booster sind aber auch bestimmte Hunter: Spielt ihr als Witch Hunter, Hail Mary, oder Night Seer, holt ihr mehr Punkte raus. Bosse zu besiegen gewährt ebenfalls Eventpunkte.

Wie es in Zukunft mit Updates, neuen Bossen & Co. weitergeht, könnt ihr in unserer Roadmap zu Hunt nachlesen.