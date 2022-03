Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

In einem etwa anderthalb Stunden langen Entwickler-Livestream haben die Macher von Hunt: Showdown über ihre Pläne für die Zukunft gesprochen. Dabei ging es sowohl um kurzfristige Neuerungen und Änderungen mit dem Update 1.8 für Ende März, also auch um weitere Pläne für den Rest des Jahres.

Wir fassen in dieser Übersicht die wichtigsten Ankündigungen von Community Manager Rick Taylor und Social Media Manager Bence Hamos übersichtlich zusammen – wenn ihr alle Details wissen wollt, könnt ihr auch oben die Aufzeichnung der gesamten Übertragung anschauen. Und los geht’s:

Neue Waffen und Varianten

Crytek stockt das Arsenal von Hunt: Showdown auch in Zukunft mit neuen Schießeisen aus der Wildwest-Ära auf. Sie sollen zwar noch nicht direkt mit Update 1.8 erscheinen, stehen aber bereits auf dem Testserver zum Probespielen bereit. Folgende Waffen wurden angekündigt:

Winfield 1893 Slate: Eine neue Pumpgun mit 6-Schuss-Röhrenmagazin. Diese Schrotflinte schießt schneller als die Specter, aber die Reichweite ist geringer. Es können auch Slugs und Pennyshot-Patronen geladen werden.

Eine neue Pumpgun mit 6-Schuss-Röhrenmagazin. Diese Schrotflinte schießt schneller als die Specter, aber die Reichweite ist geringer. Es können auch Slugs und Pennyshot-Patronen geladen werden. Caldwell 92 New Army: Ein neuer 6-Schuss-Revolver mit schnellem Double-Action-Abzug. Er ähnelt der Nagant Officer, fügt aber mehr Schaden zu. Die Trommel kann zum Nachladen seitlich ausgeklappt werden.

Ein neuer 6-Schuss-Revolver mit schnellem Double-Action-Abzug. Er ähnelt der Nagant Officer, fügt aber mehr Schaden zu. Die Trommel kann zum Nachladen seitlich ausgeklappt werden. Berthier Riposte: Diese neue Variante der bereits enthaltenen Berthier ist mit einem Bayonett ausgestattet und damit ideal für den Nahkampf.

Diese neue Variante der bereits enthaltenen Berthier ist mit einem Bayonett ausgestattet und damit ideal für den Nahkampf. Scottfield Brawler: Eine verkürzte Version des bereits enthaltenen Scottfield-Revolvers mit fest montiertem Schlagring für den Nahkampf.

Unfairer Skin überarbeitet

Der bei Hunt-Spielern verhasste Jäger Cain wird angepasst und soll nun deutlich besser sichtbar sein. Die Entwickler haben dazu in erster Linie die Farbgebung des Skins überarbeitet. Wegen Cain waren Pay2Win-Vorwürfe laut geworden, da der Charakter zu stark mit der Umgebung verschmilzt. Die neue Cain-Version erscheint in Update 1.8 Ende März.

Maps verbessert

Mehrere kritische Stellen auf bestehenden Maps werden überarbeitet. Unter anderem platzieren die Entwickler neue Deckungselemente bei Cypress Huts auf Stillwater Bayou, wo das offene Gelände oft für Frust sorgte. Die Entwickler haben mehr als ein dutzend Bereiche auf Basis von Spieler-Feedback umgebaut, die Änderungen werden mit dem Update 1.8 Ende März ins Spiel übernommen.

Neues Event

Ebenfalls im März 2022 soll ein neues Ingame-Event stattfinden. Bisher nennt Crytek keine Details, teilte aber auf Twitter einen Teaserclip – offenbar steht das Event in Verbindung mit dem Vollmond:

Events in Hunt: Showdown fügen den Maps meistens sekundäre Missionsziele hinzu und bringen neue Varianten für Items und Waffen mit.

Performance-Tool

Wer bisher in Hunt: Showdown mit Rucklern oder Framerate-Problemen zu kämpfen hat, bekommt ein neues Werkzeug an die Hand: Crytek bringt eine überarbeitete Version des Lightweight Profilers zurück, der im Hintergrund die Technik überwacht und Probleme identifiziert. Spieler können das Diagnose-Tool einfach im Menü aktivieren.

Neues Progressionssystem

Um für mehr Langzeitmotivation zu sorgen, will Crytek für ein besseres Gefühl von Fortschritt sorgen und geht dazu zwei Bereiche an:

Quests: Die Daily und Weekly Challenges werden durch ein »spannenderes und motivierenderes« System ersetzt, so Crytek. Eine erste Version der Quests soll im April oder Mai erscheinen.

Die Daily und Weekly Challenges werden durch ein »spannenderes und motivierenderes« System ersetzt, so Crytek. Eine erste Version der Quests soll im April oder Mai erscheinen. Prestige: Die bisher bekannte Prestige-Mechanik soll ausgebaut oder durch ein neues System ausgetauscht werden, um Langzeitspielern neue Ziele zu geben. Details sind bisher nicht bekannt.

Neuer Boss und Gegner

Crytek bestätigt erstmals, an einem neuen Bossmonster zu arbeiten. Doch freut euch nicht zu früh: Aktuell befinde sich das Projekt noch in der frühen Konzeptphase. Man solle definitiv in den nächsten sechs Monaten nicht mit dem neuen Boss rechnen, warnt Crytek. Wir gehen daher von einem Boss-Release zu Weihnachten oder im Frühjahr 2023 aus.

Immerhin wird es bis dahin aber andere neue Gegner geben. So wurden zwei neue Varianten für die Zombie-Grunts für das zweite Quartal 2022 bestätigt, die dem Minenarbeiter oder dem Doktor ähneln sollen. Später sollen weitere KI-Varianten nach und nach eingeführt werden.

Interface-Verbesserungen

Auch an den Menüs soll geschraubt werden. Die Entwickler wollen den etwas unübersichtlichen Ausrüstungs-Bildschirm überarbeiten und den End-of-Match-Screen nach dem Spielertod aufpolieren. Er soll zum Beispiel noch mehr Team-Details und besseren Überblick liefern.

Als kleinen Teaser kündigt Crytek gegen Ende der Übertragung auch noch ein neues Teamwork-Feature an, verrät aber noch keine Details dazu. Mehr Infos sollen aber bald folgen.

Wie steht es aktuell um Hunt? Im vergangenen August erreichten die Steam-Spielerzahlen einen neuen Höchststand und immer mehr bekannte Shooter-Marken wollen Hunt kopieren. Das kommt nicht von ungefähr: Cryteks einzigartiger PvPvE-Horror-Mix konnte Ende 2021 durch seine zahlreichen Verbesserungen aus den letzten Jahren im GameStar-Test in neue Wertungsregionen vorstoßen

Auf welches neue Feature in Hunt freut ihr euch am meisten? Und was wäre euer Wunsch für den nächsten großen Boss? Schreibt uns gern eure Meinung zur Roadmap in die Kommentare!