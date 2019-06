Shadowrun: Hong Kong - Extended Edition gratis bei GameStar Plus - Ein dunkles und dystopisches RPG

Ein stabiler gedeihender Hafen inmitten eines Meeres aus Chaos, Krieg und politischem Aufruhr. Die Hong Kong Free Enterprise Zone vereint die Gegensätze. Es handelt sich um eines der erfolgreichsten Geschäftszentren der Sixth World und zugleich um eines der gefährlichsten Gebiete überhaupt. Ein Land voller heller Lichter, schimmernder Türme und ruheloser Geister, in dem ein Leben nichts wert ist und man alles kaufen kann.

Die Extended Edition erweitert das Spiel um die brandneue und über sechs Stunden lange Bonuskampagne Shadows of Hong Kong. Die Zusatzinhalte verwirklichen somit ein durch die Fans erreichtes Förderungsziel der erfolgreichen Kickstarter-Kampagne. Neben einem Audiokommentar gibt es verbesserte Grafikeffekte und Dialoge.

Das Spiel erhielt von der GameStar eine Wertung von 80 Punkten.

Shadowrun: Hong Kong - Extended Edition kommt von dem Publisher Paradox Interactive, der bereits atemberaubende Spiele wie Stellaris, Cities: Skylines oder Age of Wonders veröffentlicht hat. Freuen dürft ihr euch auch auf Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, Age of Wonders: Planetfall und Empire of Sin, die in den nächsten Monaten released werden.