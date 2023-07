»Findet euch damit ab!« - Eine der besten Zombie-Komödien aller Zeiten wird niemals fortgesetzt

Edgar Wright, Simon Pegg und Nick Frost wollen noch einen gemeinsamen Film drehen - aber Shaun of the Dead 2 wird das höchstwahrscheinlich nicht. Bildquelle: Universal

Nein, auf Shaun of the Dead 2 braucht ihr wirklich nicht hoffen. Obwohl die schwarzhumorige Zombie-Komödie aus dem Jahr 2004 zu den besten ihres Genres gehört und eine große Fangemeinschaft hinter sich verscharrt, plant Regisseur Edgar Wright keine Fortsetzung zu dem modernen Kult-Klassiker.

Edgar Wright hatte sich bereits 2021 (via GamesRadar+) dazu geäußert und für ihn sei es ohnehin schwierig, sich etwas zu widmen, dass er zuvor schon gemacht hat. Mit Shaun of the Dead, Hot Fuzz und The World’s End ist seine lose zusammenhängende und sogenannte Cornetto-Trilogie außerdem schon zu Ende erzählt.

Nervt Simon Pegg nicht mit Shaun of the Dead 2

Hauptdarsteller Simon Pegg wiederum ist ebenfalls nicht der Meinung, dass Shaun of the Dead eine Fortsetzung nötig hat und findet klare Worte für Fans, die nach knapp 20 Jahren noch immer darauf hoffen. Im Gespräch mit Guardian verrät der Schauspieler hinter Shaun höchstpersönlich:

Immer, wenn ich ein Instagram Live oder was auch immer mache, meinen die Leute: Ich brauche Shaun of the Dead 2 in meinem Leben! Und dazu kann ich immer nur sagen: Nein, du brauchst verdammt nochmal nicht Shaun of the Dead 2. Das ist das letzte, was du brauchst. Es ist vorbei, finde dich damit ab!

Zwischenzeitlich erlaubten sich Edgar Wright und Co. übrigens den Spaß (via Entertainment Weekly), mit einer potenziellen Idee für ein Sequel zu spielen und dass es Shaun (Simon Pegg) und Ed (Nick Frost) mit Vampiren anstelle von Zombies zu tun bekommen. Inspiriert von Robert Rodriguez Kultfilm From Dusk Till Dawn, dann eben nur als From Dusk Till Shaun .

Edgar Wright macht den selben Stunt nicht zweimal

Das war aber nicht wirklich ernst gemeint und der Regisseur hat sich längst anderen Projekten wie zum Beispiel Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt, Baby Driver oder Last Night in Soho gewidmet. Und falls ihr euch nicht erinnert: Shaun of the Dead gilt bis heute als einer der besten und lustigsten britischen Filme.

Die Handlung dreht sich um den irgendwas-um-die-30-jährigen Loser Shaun, der ein ziemlich dröges Leben führt und mit seinem besten Kumpel Ed am Rand von London lebt. Shauns Freundin Liz wünscht sich nichts anderes, als dass Shaun erwachsen und ein Mann wird. Als auf einmal Zombies alles und jeden überrennen, ist das die perfekte Gelegenheit für Shaun, über sich hinaus zu wachsen.

Das Ende gibt nicht allzu viel Spielraum

Übrigens: 2022 zuvor äußerte sich Simon Pegg im Gespräch mit SohoHouse bereits konkreter dazu, warum ein Shaun of the Dead 2 ohnehin nicht funktionieren würde. Solltet ihr das Original nicht gesehen haben, seid im folgenden Zitat vor einem dicken Spoiler gewarnt:

Ich habe keine Ahnung, wie ein Nachfolger überhaupt funktionieren soll. Die meisten Charaktere sind eh schon tot und einer von ihnen vegetiert in einem Schuppen als Zombie vor sich hin. Alleine deswegen wäre eine Fortsetzung schon ziemlich langweilig.

Edgar Wright, Simon Pegg und Nick Frost wollen in der Zukunft abermals gemeinsam an einem neuen Film arbeiten, doch worum sich der drehen wird, ist aktuell nicht bekannt. Pegg ist ab dem 13. Juli 2023 in Mission: Impossible - Dead Reckoning Teil 1 im Kino zu sehen. Mehr dazu erfahrt ihr hier:

