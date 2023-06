Verteufelt Black Mirror Technologie? Der Schöpfer der Netflix-Serie ist anderer Meinung

Ist Black Mirror noch Black Mirror? Staffel 6 hat unter Fans der Netflix-Serie Diskussionen ausgelöst. Bildquelle: Netflix

Die Netflix-Serie Black Mirror dreht sich in so gut wie(!) allen Folgen um mal mehr, mal weniger realistische Technologie und was für potenzielle Gefahren die mit sich bringen kann. Dafür ist das Anthologie-Projekt von Charlie Brooker berühmt-berüchtigt.

In Staffel 6 geht Black Mirror aber auch mal andere Wege: So werden auch mal übernatürliche Bedrohungen aufgezeigt - und das sorgt bei einigen Zuschauern für harsche Kritik. Manch einer geht sogar so weit (zum Beispiel via Twitter), dass wenn sich die Serie so weit von ihren eigenen Wurzeln entfernt, sie gleich komplett eingestampft werden könnte.

Der Serien-Schöpfer ist frustriert

Und so etwas frustriert den Serien-Schöpfer Charlie Brooker immens. Denn wer glaubt, dass es sich bei Black Mirror um reiche Technologie ist böse -Geschichten handelt, der irrt sich in seinen Augen immens.

Im Gespräch mit GamesRadar+ geht Brooker darauf ein, dass in Black Mirror natürlich eine Menge Medien-Satire steckt. Doch schon der Serientitel, also der schwarze Spiegel, den uns Displays von Computern, Smartphones und Tablets entgegenhalten, sollte implizieren, dass es primär um uns selbst geht. Brooker rekapituliert:

Es gab immer eine gewisse Gefahr, dass Zuschauer [Black Mirror] als eine Technologie ist schlecht-Serie abstempeln - und das hat mich teilweise frustriert, weil ich immer das Gefühl hatte: Naja, die Serie sagt nicht, dass Technologie schlecht ist, sondern dass die Menschen im Arsch sind. Also … das müsst ihr so verstehen!

Staffel 6 geht bewusst neue Wege

Damit war es auch für Staffel 6 definitiv eine bewusste Entscheidung, bei einer Handvoll neuer Folgen in eine andere Richtung zu gehen. Ohne zu viel zu verraten: Ein paar Episoden verzichten komplett auf den technologischen Aspekt und gehen in eine andere Richtung.

Und genau das sorgte eben unter manchen Zuschauern für Kritik. Teilweise wurden gesellschaftskritische Elemente und dystopische Noten vermisst, die die Serie für den ein oder anderen Fan so spannend gemacht hatten. Aus Spoiler-Gründen haben wir beispielhafte Reaktionen hier und hier nur verlinkt und nicht eingebunden.

Den offiziellen Trailer zu Staffel 6 von Black Mirror könnt ihr übrigens wie folgt ansehen:

2:31 Black Mirror: Der erste Trailer zu Staffel 6 entführt uns in fünf völlig neue Dystopien

Wie seht ihr das: Könnt ihr Charlie Brookers Frust nachvollziehen oder war für euch Technologie schon immer ein essenzieller Bestandteil von Black Mirror? Habt ihr die sechste und neueste Staffel bereits gesehen - und wenn ja - wie gut hat sie euch gefallen? Was würdet ihr euch für zukünftige Folgen wünschen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!