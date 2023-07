»Sie sollten mich dafür bezahlen!« - Warum Gladiator 2 Russell Crowe tierisch auf die Nerven geht

Vielleicht solltet ihr Russell Crowe nicht auf Gladiator 2 ansprechen, wenn ihr ihn seht. Bildquelle: UIP

Fühlt ihr euch von dem aktuellen Filmangebot in den Kinos nicht gut unterhalten? Dann solltet ihr euch den 21. November 2024 anstreichen. Zu diesem Termin startet nämlich Ridley Scotts Gladiator 2 auf der großen Leinwand, mit dem die epische Geschichte des mittlerweile über 20 Jahre alten Vorgängers fortgesetzt wird.

Doch keine Sorge: Maximus Decimus Meridius wird für Gladiator 2 nicht einfach von den Toten zurückkehren. Tatsächlich ist Russell Crowe bei dem Sequel überhaupt nicht involviert (zumindest behauptet er das). Das hält jedoch zahlreiche Journalisten nicht davon ab, Crowe ständig danach zu fragen, ob und was er denn über Gladiator 2 weiß.

In dieser Welt bin ich tot

Und das geht dem Schauspieler aus Filmen wie Man of Steel, The Nice Guys, Thor: Love and Thunder oder Todeszug nach Yuma gehörig auf den Keks. Auf dem Karlovy Film Festival (via THR) hat sich Russell Crowe dazu … ausdrucksstark geäußert und sich ein bisschen den Frust von der Seele geredet:

Ich sollte verdammt nochmal dafür bezahlt werden, so oft wie ich über diesen verdammten Film ausgefragt werde, in dem ich nicht mal mitspiele! Ich weiß nichts über den Cast, ich weiß nichts über die Story. In der Welt [von Gladiator] bin ich tot - unter der Erde! [...] Wenn Ridley [Scott] einen zweiten Teil dazu machen möchte, wird er dafür gute Gründe haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Film weniger als absolut spektakulär wird. Vielleicht schwingt bei mir aber auch etwas Eifersucht mit. Immerhin erinnert mich [Gladiator] an meine Jugend und was [der Film] für mein Leben bedeutet hat.

Falls ihr ein bisschen in nostalgischen Erinnerungen schwelgen wollt, haben wir hier den passenden Filmclip aus dem ersten Gladiator für euch:

Was wir bisher über Gladiator 2 wissen

Worum es in Gladiator 2 überhaupt geht? Tatsächlich möchte Ridley Scott nicht einfach die Geschichte eines neuen Arena-Kämpfers erzählen, sondern an die Geschehnisse seines ersten Films anknüpfen. Allzu viele Details zur Handlung gibt es zum momentanen Zeitpunkt allerdings nicht.

Wir wissen lediglich, dass Gladiator 2 circa 25 Jahre nach den Geschehnissen von Teil 1 abspielt. Dabei steht die neue Hauptfigur namens Lucius im Fokus der Handlung - also der Neffe von Commodus (Joaquin Phoenix) und Sohn von Lucilla (Connie Nielsen). Lucius wurde im ersten Film noch von Maximus (Russell Crowe) vor seinem Onkel gerettet und ist jetzt erwachsen, angeblich sogar Kaiser.

Ganz vom Tisch war eine Rückkehr von Russell Crowe übrigens nicht. Verschiedenen (mittlerweile verworfenen) Ideen zufolge hätte Maximus tatsächlich von den Toten zurückkehren können - unsere Kollegen von Moviepilot berichteten bereits darüber. Und auch Ridley Scott selbst will einen erneuten Auftritt von Crowe (via MovieWeb) nicht komplett ausschließen, für den Maximus nicht automatisch wiederbelebt werden muss.

Kinostart für 2024 steht fest: Ob Russell Crowe tatsächlich nicht an Gladiator 2 beteiligt ist oder uns vielleicht sogar was vormacht, erfahren wir spätestens zum 21. November 2024. Dabei sind unter anderem Paul Mescal als erwachsener Lucios, Connie Nielsen als Lucila, Derek Jacobi als Gracchus und weitere Darsteller wie Joseph Quinn, Denzel Washington und Pedro Pascal involviert.

Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an Gladiator 2? Freut ihr euch darüber, dass Ridley Scott nach über 20 Jahren an die Geschichte von Maximus Decimus Meridius anknüpft oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Wie gut hat euch überhaupt der erste Teil gefallen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!