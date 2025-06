»Sie murksen uns einen nach dem anderen ab« - Mark Hamill lässt es sich nicht nehmen, nochmal gegen die Star-Wars-Sequels zu wettern

Nachdem er mit Star Wars fertig ist, zückt Mark Hamill nun doch nochmal das Lichtschwert für einen direkten Angriff. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

An den Episoden 7, 8 und 9 kann man viel kritisieren - und das tun Star-Wars-Fans auch. Fairerweise haben aber nicht nur Zuschauer etwas an der Sequel-Trilogie auszusetzen und dafür ist Mark Hamill der beste Beweis.

Der Schauspieler zeigt sich mal diplomatisch, mal unverblümt ehrlich, was seine Meinung zu Das Erwachen der Macht, Die letzten Jedi und Der Aufstieg Skywalkers angeht. Um es kurz und knapp zusammenzufassen: Gerade mit der Richtung, die Luke offiziell eingeschlagen hat, ist er nicht gerade zufrieden.

Stattdessen hätte sich Mark Hamill viel lieber vorgestellt, wie Luke Skywalker, Han Solo (Harrison Ford) und Leia Organa (Carrie Fisher) ein letztes gemeinsames Abenteuer erleben. Tatsächlich ist das Star-Wars-Trio im Abschluss der Skywalker-Saga in keiner Szene miteinander zu sehen.

Mark Hamill schießt (nochmal) gegen Episode 7, 8 und 9

Warum ihn genau dieser Umstand stört, erklärt Hamill mit einem Vergleich, den er zu Episode 6 - Die Rückkehr der Jedi-Ritter zieht. Gegenüber Today besinnt sich der heute 73-jährige Schauspieler auf eine Diskussion zurück, die er damals mit George Lucas führte:

Ich habe mich oft über Sachen beschwert. Zum Beispiel bei Teil 3 [der ursprünglichen Trilogie], bei der ich meinte: Luke hat seine Hand verloren, er trägt einen schwarzen Handschuh, sollte es nicht darum gehen, wie Luke mit seiner düsteren Seite kämpft? George [Lucas] meinte dann nur: Mark, das ist [ein Film] für Kinder. Und darum haben wir auch nie darüber geredet, eine der Hauptfiguren umzubringen. In der neuen Trilogie murksen sie uns einen nach dem anderen ab.

Mit dem letzten Punkt spielt Mark Hamill offensichtlich auf den oben genannten Kritikpunkt an. Han Solo segnete in Episode 7 das Zeitliche, Luke Skywalker in Episode 8 und Leia Organa in Episode 9. Natürlich wurde die Sequel-Trilogie 2016 von dem Tod von Carrie Fisher überschattet, aber selbst davor schien es keine Pläne für eine gemeinsame Szene gegeben zu haben.

Mittlerweile hat nun Mark Hamill selbst mit Star Wars abgeschlossen und plant definitiv nicht, für einen weiteren Auftritt (zum Beispiel in Daisy Ridleys Rey-Film) zurückzukehren. Nach Episode 9 war Luke Skywalker nochmal in Staffel 2 von The Mandalorian und in The Book of Boba Fett zu sehen, bei diesen Auftritten war auch Hamill involviert.

Jetzt will er einer neuen Generation an Heldinnen und Helden das Rampenlicht überlassen und dafür lässt er sich definitiv nicht als nackiger Macht-Geist blicken.

Wie aktuell die Zukunft nach Episode 9 - Der Aufstieg Skywalkers und Andor: Staffel 2 ausschaut? Die Antworten findet ihr unter den Links oben. So startet 2026 zum Beispiel The Mandalorian & Grogu im Kino, während es im selben Jahr mit Ahsoka: Staffel 2 bei Disney Plus weitergehen dürfte. 2025 soll derweil noch Staffel 3 von Star Wars: Visionen erscheinen.