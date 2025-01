Star Wars: Mit dem Rey-Film geht es endlich voran, jetzt ist bereits der vierte Drehbuchautor dran

Es gibt eine neue Hoffnung für Daisy Ridleys Solo-Film im Star-Wars-Universum. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Daisy Ridley kehrt als Rey für ihren persönlichen Solo-Film im Star-Wars-Universum zurück. Doch bisher ist es für das Projekt der Regisseurin Sharmeen Obaid-Chinoy alles andere als geschmeidig gelaufen: Schon drei verschiedene Drehbuchautoren sind daran gescheitert, während der mutmaßliche Kinostart für 2026 ebenfalls über Bord ging.

Ein neuer Autor für Reys Solo-Film

Nach all diesen Rückschlägen gelingt dem Rey-Film jetzt endlich ein wichtiger Schritt nach vorn: Laut einem Bericht von The Hollywood Reporter wurde jetzt George Nolfi (Das Bourne Ultimatum, Ocean’s Twelve) dazu verpflichtet, das Skript zu übernehmen.

Sonstige Details wie zum Beispiel zur Story oder dem Release-Termin bleiben weiterhin offen. Damit steht aber zumindest schon einmal fest, dass Disney und Lucasfilm das Projekt nicht aufgegeben haben. Tatsächlich soll Daisy Ridley als Rey den Schlüssel der Kino-Zukunft von Star Wars darstellen und gleich mehrere Filme stemmen.

Erstmal macht aber The Mandalorian & Grogu am 21. Mai 2026 unter der Regie von Jon Favreau (Iron Man, Der König der Löwen) den Anfang. Als Nächstes dürfte dann der Star-Wars-Film von Shawn Levy (Deadpool & Wolverine) folgen, für den dann möglicherweise sogar Hollywood-Star Ryan Gosling vor der Kamera steht.

2:03 Star Wars: Der offizielle Episode 9 läutet das Ende der Skywalker-Saga ein

Der beschwerliche Weg von Daisy Ridleys Rey-Film

Der Rey-Film wurde bereits vor zwei Jahren auf der Star Wars Celebration offiziell angekündigt. Seitdem waren die folgenden Drehbuchautoren an dem Projekt beteiligt, stiegen aber allesamt nach einer Weile wieder aus:

Damon Lindelof (Lost, Watchmen) und Justin Britt-Gibson (The Strain)

Steven Knight (Peaky Blinders)

Als Kinostart für Daisy Ridleys Solo-Abenteuer galt mutmaßlich der 18. Dezember 2026. Damit wären mit The Mandalorian & Grogu in diesem Jahr gleich zwei verschiedene Star-Wars-Filme im Kino angelaufen. Doch mittlerweile hat Disney diesen Termin Ice Age 6 überlassen - wahrscheinlich, weil der Rey-Film bisher nicht in die Gänge kam.

Ein paar wenigen Story-Schnipseln zufolge soll sich das neue Krieg-der-Sterne-Abenteuer dann um Rey drehen, die dem Orden der Jedi neues Leben einzuhauchen versucht. Die Handlung soll sich dann circa 15 Jahre nach Episode 9 - Der Aufstieg Skywalkers abspielen.

Ihr fragt euch, wie es sonst mit Star Wars im Kino und auf Disney Plus weitergeht? Die Antworten bekommt ihr in den oben verlinkten Artikeln. Nach Skeleton Crew geht es am 22. April 2025 mit Staffel 2 von Andor weiter. Irgendwann in diesem Jahr soll außerdem die dritte Season Star Wars: Visionen folgen.

Darüber hinaus wird natürlich auch an einer ganzen Palette neuer Krieg-der-Sterne-Filme gearbeitet - wie The Mandalorian & Grogu und den jeweiligen Projekten von Shawn Levy, James Mangold oder Donald Glover.